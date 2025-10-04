Petites misères de la vie conjugale - Pierre-Olivier Mornas - critique

Résumé : Aux mariés de tous les temps, aux célibataires forcenés, ce vivant passage en revue des déconvenues de la vie conjugale servira de guide salutaire ou d’exutoire complice ! Balzac nous introduit dans l’intimité de Caroline et d’Adolphe, archéypes du couple, dont il dissèque chaque aspect, tableau après tableau, avec une ironie jubilatoire. « Rira qui pourra ! » prévient-il à l’orée de cette intrépide entreprise, dont nous devenons les voyeurs privilégiés. À ce petit jeu de la vie à deux, qui aura le dernier mot ?

Critique : Honoré de Balzac est l’un des romanciers les plus célèbres du XIXe siècle. Auteur de La Comédie humaine, il fut aussi un fin observateur de la société française de son époque. Ses écrits, pourtant vieux de presque deux cent ans, n’ont rien perdu de leur pertinence. Écrit en 1846 Petites misères de la vie conjugale est un essai humoristique qui explore toutes les facettes du mariage en mêlant réflexion, sketchs et observation. Quinze ans plus tôt, Balzac avait publié anonymement un autre texte, intitulé Physiologie du mariage ou méditations de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur conjugal, publiées par un jeune célibataire. Les extraits de la pièce de théâtre sont tirés de ces deux ouvrages.

« Le mariage est une institution nécessaire au maintien des sociétés, mais contraire aux lois de la nature. Comment unir pour toute la vie deux êtres qui ne se connaissent pas » nous assène t-on en guise d’introduction. Le ton est donné. À travers le portrait d’Adolphe et Caroline, un couple typique de la bourgeoisie du XIXe siècle, la plume acerbe de celui qui fut appelé le père du réalisme liste les petits bonheurs et les grands méfaits de cette institution plus souvent dictée par les conventions sociales que le sentiment amoureux.

À la fois juges et parties, les personnages servent avec brio un texte tout juste ciselé pour nous plonger dans un patriarcat assumé où la femme est définie comme un être faible dénué d’esprit, en proie à quelques caprices vestimentaires, tout juste bonne à enfanter, tandis que l’homme vaque à ses activités professionnelles et organise sa vie à sa guise loin du foyer familial. Pourtant, et c’est bien tout l’intérêt du récit, se dessine une pointe de féminisme à travers les répliques piquantes de Caroline, assurément bien moins niaise qu’Adolphe voudrait nous le faire croire.

Une mise en scène vive et inventive nous conduit, sans temps morts, en multiples lieux. De la chambre au pupitre où s’énonce le Code civil. De l’avant-scène où se concentrent tous les échanges du quotidien, des préoccupations financières à l’éducation de l’enfant, en passant par une promenade familiale en calèche agrémentée de bruitages judicieusement restitués. Du paravent derrière lequel Madame cache ses tergiversations glapissantes à la recherche du vêtement idéal pour s’assurer le meilleur score au jeu des apparence aux sorties discrètes de Monsieur, peu enclin à se laisser cadenasser par les petites mesquineries de cette union contractuelle. Un kaléidoscope de peintures du quotidien à la scénographie précise pour décrire le duel que représente le mariage.

Enfin, la gaieté et l’enthousiasme portés par le talentueux duo Alice d’Arceaux et Pierre-Olivier Mornas (à qui certains trouveront sans doute un petit air de famille avec Jean-Pierre Darroussin) font osciller dans un juste équilibre situations cocasses et lucidité touchante pour raconter avec malice une histoire drôle, désarmante et cynique, qui en dit long sur toute la complexité des relations humaines.