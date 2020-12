Quatre beaux recueils de bande dessinée pour la fin d’année

Joker 80 ans – Urban Comics

Urban Comics pour la traduction française

Apparu dans les pages de Detective Comics en 1940, le Joker a 80 ans en 2020, et nul doute que le clown du crime aurait vu comme un vibrant hommage à son talent le chaos planétaire provoqué par la pandémie de Covid-19. Urban Comics publie pour l’occasion un copieux volume de 550 pages qui met en valeur plusieurs grands récits du Joker, depuis la première apparition du personnage jusqu’à l’excellent « deuil de la famille » de Scott Snyder paru en 2013. Le Joker est présenté dès 1940 comme un meurtrier dangereux, facétieux et intelligent. La période de censure consécutive à la mise en place du Comics Code dans l’après-guerre est peu propice à l’essor de ce personnage qui s’affadit considérablement, ce qui explique le fait qu’il n’y ait que deux (bons) récits pour couvrir les années 1950 et 1960. Le Joker retrouve des couleurs à la fin des années 1970, notamment grâce à Steve Englehart. On retrouve ainsi dans ce volume des récits canoniques et des histoires plus contemporaines marquantes, comme « La blague » de Jeph Loeb (2003) où Batman manque de commettre l’irréparable.

Le volume est scandé par des textes intéressants de célébrités qui parlent d’un personnage qu’ils ont fréquenté à l’instar de Mark Hamill, qui a prêté sa voix au Joker dans le dessin animé Batman, ou Scott Snyder qui présente le criminel comme « le héros de Gotham ». Il s’achève sur un récit inédit réalisé par DC pour l’occasion, « The Joker 80th anniversary 100-page super spectacular » qui parvient à séduire le lecteur sans être à la hauteur des meilleurs aventures du clown. Un seul manque, mais de taille : l’exceptionnel Killing Joke imaginé par Alan Moore n’est pas dans le recueil, sans doute parce que l’éditeur a privilégié la forme du récit court. Il n’empêche que ce volume à la fabrication impeccable gagne à figurer sur les étagères des amateurs de comics.

Philippe Druillet, Mirages et folies augmentées – Glénat

Philippe Douillet / Glénat

Depuis le début de l’année 2020, les Éditions Glénat remettent au goût du jour l’univers halluciné de Druillet. L’éditeur grenoblois a tout d’abord publié une suite aux aventures devenues mythiques de Lone Sloane. Appelé Babel, cet album de bonne facture est confié par le maître au duo Dimitri Avramoglou (dessin) et Xavier Cazaux-Zago (scénario).

En cette fin d’année, Glénat republie dans Mirages et folies augmentées plusieurs récits de jeunesse de Druillet ainsi que des histoires courtes. On retrouve en particulier la première aventure de Lone Sloane publiée en 1966 par le pionnier Éric Losfeld. On retrouve dans ce récit l’imagination prolifique du dessinateur, qui ne possède pas encore la palette graphique qui a fait son succès. La deuxième partie du recueil regroupe des histoires courtes publiées dans Metal hurlant, L’écho des savanes ou Pilote mensuel. On y retrouve la puissance visuelle qui fait la célébrité de l’auteur. Enfin, Glénat enrichit son recueil par un récit méconnu, Firaz et la ville fleur (Dargaud, 1980), dans lequel Druillet se fait scénariste pour Picotto. Ce récit étrange et sombre, s’il est très loin de compter parmi les chefs-d’œuvre du neuvième art, offre un autre éclairage sur Druillet. En rendant accessibles des récits courts et de jeunesse hors du canon, Mirages et folies augmentées offre une meilleure compréhension du parcours de Philippe Druillet.

Didier Comès – Les romans en noir et blanc. Vol.1 : 1976 – 1984 et Vol.2 : 1987 – 2006

- Casterman

Didier Comès / Casterman

La publication par le journaliste Thierry Bellefroid d’une biographie de Didier Comès, intitulée D’ombre et de silence, s’accompagne chez Casterman d’une réédition en intégrale des récits de ce maître du noir et blanc à l’univers si singulier. Didier Comès (1942 – 2013) est profondément marqué par l’histoire et par la région des Ardennes et des Hautes-Fagnes belges dont il est originaire. Né Dieter dans la partie annexée par le Reich des Hautes-Fagnes, il redevient citoyen belge à la Libération et voit son prénom francisé en Didier. Il reste toute sa vie marqué par ces deux cultures. Comès débute sa carrière de dessinateur dans le journal belge Le Soir puis Tintin où il livre L’ombre du corbeau, récit de science-fiction où l’auteur dévoile son obsession pour la Grande Guerre.

Si ce récit ambitieux n’est guère compris par les jeunes lecteurs du périodique du Lombard, Comès rebondit dans les pages d’(À Suivre). Il publie dans le périodique de Casterman son chef-d’œuvre, Silence (1979), qui narre les mésaventures du héros éponyme, un simple d’esprit soumis à un maître tyrannique dans un village des Ardennes appelé Beausonge. L’initiation de Silence s’effectue à travers la rencontre d’une sorcière, personnage marginal et rejeté par la société. Couronné à Angoulême, Silence fait de Comès un auteur majeur de la bande dessinée francophone. Le dessinateur livre par la suite d’autres grands récits comme L’arbre-cœur (1988) et Dix de guerre (2006) qui revient avec originalité sur le traumatisme des guerres mondiales.

Cette belle réédition en deux volumes rend un hommage mérité à un dessinateur exceptionnel et trop méconnu du grand public.

Lynd Ward – L’éclaireur. Récits gravés – Monsieur Toussaint Louverture



Monsieur Toussaint Louverture

Lynd Ward (1905 – 1985) est un pionnier du roman graphique et l’un des grands artistes américains de la Grande Dépression. Ses six récits muets gravés sur bois ont profondément influencé les dessinateurs contemporains comme Will Eisner et Art Spiegelman. Ce dernier livre d’ailleurs une postface très éclairante sur l’œuvre de l’artiste, qu’il considère comme une figure majeure des arts graphiques du XXe siècle. Influencé par l’expressionnisme, Lynd Ward conçoit des gravures somptueuses qui jouent sur la lumière et les effets de matières permis par son support. Ces gravures forment des histoires qui questionnent avec lucidité le système social et économique d’une Amérique en crise. À cet égard, le dernier récit long de Ward, intitulé Vertigo (1937), constitue un chef-d’œuvre qui entrecroise trois destins individuels marqués par les conséquences de la crise économique. Ces personnages sont pris par des « forces sociales impersonnelles » comme le révèle l’auteur, sympathisant socialiste.

L’œuvre de Lynd Ward trouve dans ce somptueux coffret de trois ouvrages édité par Monsieur Toussaint Louverture un écrin à sa hauteur. L’éditeur a fait le choix payant de ne reproduire les gravures qu’en belle page, de façon à faire respirer le récit. Le lecteur s’arrête ainsi avec délectation sur ces dessins qui, s’ils sont vieux de plus d’un siècle, n’ont pas pris une seule ride et nous parlent avec acuité d’un monde en crise. Un opus qui séduira sans nul doute les amateurs de dessins et de beaux objets.