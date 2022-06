Radiant Black T.1 - Marcelo Costa - la chronique BD

Résumé : Nathan Burnett n’imagine pas que sa vie prendrait un virage super héroïque lorsqu’il rentre chez ses parents, sans emploi et avec des dettes, après avoir échoué dans sa quête pour devenir écrivain à Los Angeles

Critique : Dans un genre qui connaît un succès phénoménal, le récit a besoin d’un petit truc en plus pour se démarquer, un ton, une ambiance, une caricature, comme The Boys, Invincible ou bien d’autres... Au moment d’aborder Black Radiant, on se demande quel va être ce détail original, cette déviance scénaristique, ce choix audacieux, sans le voir forcément venir dans ce premier tome. Le héros est un loser sympathique, très millenial dans son attitude et sa situation. Il a un compère qui est plus optimiste et loufoque, il acquiert ses pouvoirs de manière deus ex machina, et il y a un ennemi qui a une couleur rouge reconnaissable... c’est à la fois drôle et sérieux par moments, c’est plutôt bien traité et rythmé. L’ensemble ne peut que plaire ! Certes il y a une part de mystère sur l’origine de ce mini trou noir qui apporte une armure intégrale façon Daft Punk/Tron, mais dans sa totalité on est sur un comic très prometteur...

© Delcourt / Costa

Côté ambiance graphique, pas de révélations ni de déceptions, l’ensemble est clair, maîtrisé, montrant une petite ville américaine dans des tons plutôt bleutés, des traits qui semblent arrangés sur tablette, des couleurs aux ombres nettes, de quoi introduire une histoire de qualité avec un rendu impeccable. On peut revenir sur le côté très cool de l’armure façon Tron Legacy : lorsqu’ils combattent, les deux super-héros font penser à un concert de Daft Punk. Lire l’album en écoutant "The Grid" semble être d’ailleurs une plutôt bonne façon de s’immerger...

© Delcourt / Costa

Très bonne et très propre introduction, ce Black Radiant s’annonce prometteur pour la suite avec un scénario bien bâti et un dessin agréable, de quoi ravir, comme le dit Kirkman, les fans "en attente d’Invincible" !