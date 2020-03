Requiem For Danny – chronique musique

Résumé : Un air de déjà-vu ? C’est normal, cet opéra radiophonique composé par Jean-Louis Marchand s’inspire grandement du roman noir de James Ellroy {The Big Nowhere}. D’ailleurs, une partie des textes sont tirés du roman et l’autre a été écrite par Eli Finberg, qui joue le narrateur dans cette envolée musicale de plus d’une heure.

Critique : Les bases sont posées, l’ambiance sera noire ou ne le sera pas. Cet opéra nous offre un beau voyage musical. Il mélange le jazz solide de l’Ensemble BigNowhere avec la voix de Eli Finberg, qui balance son texte comme un slam décomplexé, un morceau de rap furieux, une narration lourde. Le tout est agrémenté des créations sonores de Delphine Baudet. Ces artistes marient magnifiquement leur talent sur les dix-sept plages de l’album. Quant à l’ensemble BigNowhere, la chaleurs des cuivres impose langueur et rythme selon les morceaux, les clarinettes glissent leur sonorité douces, le tout mené par la cadence de la batterie et de la contrebasse. Et point d’orgue, le piano qui sait tout à coup se poser pour nous emmener dans un vieux bar du boulevard du Crime. Musicalement, on est vraiment transportés loin, très loin, pour une bonne heure de musique.

Les textes, mélangeant des extraits du roman de Ellroy avec des adaptations libres de Eli Finberg, sont en anglais. Ils se marient d’autant mieux avec l’ambiance sonore de Delphine Baudet, incluant des appels radio où l’on entend des voix, les ambiances de soirées mondaines...

Le livret est en français et en anglais. Mais s’il permet de suivre les textes, ceux qui ont du mal avec la langue de Shakespeare matraquée, swinguante, staccato d’Eli Finberg, ne seront pas forcément aidés car, étrangement, le livret ne correspond pas totalement à ce qui est dit par l’artiste.

Autre élément qui pourrait poser souci : si vous vous attendez à découvrir la trame du récit, vous serez sans doute surpris, décontenancé. Il s’agit de vous entraîner au milieu d’une ambiance et d’une histoire, pas forcément de vous en donner les tenants et les aboutissants.

Si vous n’avez pas lu le roman d’Ellroy, vous serez perdu si vous suivez les paroles, qui ne vous clarifient pas l’intrigue, mais vous portent à travers un flux d’émotions, de situations.

Pour comprendre clairement ce qui se passe, nous vous recommandons d’aller lire le roman initial de James Ellroy. Car une des objectifs que remplit cet opéra, c’est bien de donner envie de lire Le Grand Nulle part.

Notons le coffret particulièrement classy format livre, avec une illustration de Miles Hyman, ainsi que son livret noir écrit en blanc et rouge, pour permettre de différencier les extraits du roman et les adaptations, sans oublier son CD blanc. L’objet en soi est joliment réussi.

Requiem For Danny est un opéra radiophonique qui immerge totalement dans un univers jazz-slam, renforcé de créations d’ambiances sonores réussies. Inspiré par le roman de Ellroy, il en reprend des parties dans ses textes, mais propose plus une immersion dans cette oeuvre qu’une adaptation formelle de l’intrigue.