Voix sans issue - Marlène Tissot - Critique

Résumé : Mary, violée enfant par son père dans le silence maternel, s’est libérée de cet enfer en coupant le contact avec ses parents. Devenue coiffeuse, elle suit une thérapie pour se réparer de son passé et faire disparaître les voix qui l’habitent encore. Franck, gardien de nuit solitaire et renfermé, a vécu une adolescence traumatisée sous la domination d’une mère seule et violente. Il a perdu toute confiance en lui et en autrui, jusqu’à sa rencontre avec Mary. Quant à la troisième voix du texte, c’est Ian, un être insignifiant qui développe une fascination obsessionnelle pour Mary, en qui il croit voir son double…

Critique : Si une certitude émerge pendant la lecture de ce roman, c’est qu’il n’aura de cesse de vous poursuivre. En effet, comment ne pas s’émouvoir ni se révolter devant l’injustice et la cruauté dont a été victime Mary, violée pendant toute son enfance par ce père ou plutôt cet individu dénué d’humanité ? Comment ne pas s’indigner devant cette mère qui a tout fait pour protéger son mari au point de garder un silence insoutenable devant ses agissements ? Comment ne pas avoir envie de sauver Franck, alors adolescent, de cette mère qui le frappait à la moindre occasion ?

Avec Voix sans issue, Marlène Tissot raconte deux destins. Deux destins que la vie aurait pu briser, mais qui ont décidé de s’entr’aider pour survivre. Celui de Mary qui tente de rassembler les morceaux de sa vie pour se reconstruire, mais également celui de Franck, cet homme plutôt mutique qui a également connu la violence parentale. L’un et l’autre vont ainsi tenter de renouer avec la vie et tenter de dépasser leurs traumatismes. Pourtant, bien que cette reconstruction semble difficile, ils vont l’un et l’autre s’épauler pour trouver la paix intérieure.

Porté par une écriture directe et franche, à l’image de ces deux personnages, le roman de Marlène Tissot alterne la voix de Mary et celle de Franck. Chacun à leur tour, les personnages racontent à la première personne leur quotidien fait de souvenirs douloureux et de traumatismes qui leur gâchent leur vie.

Voix sans issue, est un roman qui fait mal, qui déchire le cœur à chaque page et qu’on ne parvient pourtant pas à lâcher, tant on a envie de croire qu’une fin heureuse est possible pour les deux personnages, ou plus qu’une fin heureuse, qu’ils parviennent à effectuer un travail de résilience.