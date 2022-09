Super-Vilains T.1 – Morgann Tanco, Philippe Pelaez - la chronique BD

Philippe Pelaez continue encore et toujours à ne pas suivre de chemin tracé d’auteur enfermé dans un genre et s’attaque, avec cette comédie potache, à un sujet comique plus large que prévu. Morgann Tanco dessine avec un plaisir non dissimulé Sandra et ses camarades dans cet univers super-décalé qui investit le quotidien.

Résumé : Ce premier volume de {Super-Vilains} nous entraîne dans les basques de Sandra, jeune fille un peu marginale qui démarre sa première année de Lycée. Moqueries et mal-être, ce drame social est rapidement désamorcé car Sandra a un pouvoir : elle peut provoquer vomissements et diarrhées à distance… Mais tout se corse quand elle découvre que d’autres ont aussi un super-pouvoir tout pourri...

Critique : Vous voilà en troisième et doté du pouvoir de faire fluctuer les intestins de qui vous voulez. Quelle serait votre première cible ? Ceux qui se moquent de vous, puis ceux qui s’en prennent à vous. Mais ensuite ? Et bien après, quand quelqu’un vous tape sur l’épaule en vous disant « Et, moi aussi, je sais faire des trucs qui servent à rien... », vous rencontrez soudain une amie. Pour Sandra, c’est Wilma. Après avoir embarqué un troisième larron dans la boucle, le trio décide de jouer au super-héros. Mais malheureusement pour eux, ils vont rencontrer un vrai méchant.

Cette BD est découpée en petites histoires. L’arc narratif global réunit toutes les histoires, mais le vrai liant est le journal intime de Sandra. À la fin de chaque récit, elle écrit des commentaires sur ce qui s’est passé et qui annoncent l’histoire suivante. Au départ, on reste un peu distant mais le lecteur se prend ensuite au jeu, embarqué dans ce monde complètement décalé, avec ces jeunes aux pouvoirs inutiles, et cette structure archétypale de l’histoire de super-héros tournée en dérision. Philippe Pelaez ne manque pas de nous abandonner sur un cliffhanger qui va faire tourner vos méninges à deux mille à l’heure.

Morgann Tanco, Philippe Pelaez / Fluide Glacial

Au dessin, Morgann Tanco nous offre des belles têtes de lycéens et d’adultes. Le style légèrement caricatural des personnages s’inscrit dans des décors réalistes. Ce choix est intéressant car il renforce la sensation de décalage du récit. Les couleurs vivres des personnages ressortent devant celles un peu plus douces des décors, permettant sans effort de mettre l’accent sur les protagonistes. La composition et la mise en scène efficaces nous permettent de nous immerger dans le récit. Et avec leur tête, on s’attache très vite aux personnages.

Super-Vilains démarre en trombe et nous annonce une série de super-héros barrée et tordante dont on attend impatiemment la suite.