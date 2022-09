The ExPeople T.1 – Stephen Desberg, Alexander Utkin - la chronique BD

Stepehn Desberg écrit ce scénario étonnant, qui ne cesse de nous faire hésiter entre rire et surprise, tandis que Alexander Utkin le dessine et le met en couleur jouant sur des textures et des effets de pastels denses.

Résumé : {The ExPeople} nous plonge en 1271. Un chevalier, une femme noire aux cheveux oranges, une archère, un nain, un chat, un perroquet et un cheval débarquent à Jérusalem et tombent dans une embuscade. Le groupe met en déroute les brigands pourtant supérieurs en nombre. Les protagonistes se rendent dans une vieille église et apportent l’argent qui permettra de lever la malédiction qui pèse sur eux. Mais tout n’est pas si simple. L’aide de Dieu a un prix, et l’argent remis se doit d’être honnêtement gagné. Ce qui pose un léger souci à cette étrange bande...

Critique : Blaise mène d’étrange croisés en Terre sainte. Cette bande prête au combat n’a pas toujours été si soudée, comme va le montrer la suite du récit. Ils ont un point commun : un événement dramatique qui a transformé leur vie à jamais. Inutile de vous en dire plus, ce serait vous révéler trop d’éléments de l’histoire.

De l’action, du fantastique, de l’émotion, une curieuse croisade, voilà le programme de cette histoire étonnante où l’humour tient une belle place.

Vous vous attacherez très vite à ce septuet de choc, de Blaise et son casque étrange, à Bertholt le nain ou Giovanni l’oiseau. Car oui, les animaux parlent, mais il y a une bonne raison à cela. Lisez, et vous saurez.

L’histoire démarre et nos héros se retrouvent dans une situation complexe, et c’est là que Desberg en profite pour traiter en flash-back leur rencontre et leur histoire. C’est presque dommage, car on a pris tellement de plaisir à les suivre dans Jérusalem, que l’on est davantage intéressé par l’envie de savoir comment ils vont résoudre leur problème d’argent sale, que de remonter à leurs rencontres. Voilà le seul bémol que nous avons trouvé dans cette narration. À la fin de ce premier tome, on ne comprend pas bien l’intérêt de monter le récit en flash-back. Mais ce point prend peut-être tout son sens dans la suite de l’histoire. Attendons donc le deuxième tome pour se faire un avis.

Stephen Desberg, Alexander Utkin / Éd. Grand Angle

Si Stephen Desberg nous mène en bateau (normal, dans une croisade) et sait mener sa barque comme un vrai capitaine de récit, le graphisme détonnant de Alexander Utkin renforce encore plus le travail narratif du scénariste. En effet, ces personnages stylisés, ce dessin dense, ces traits épais, ces effets de pastels, de crayons, de textures, ces ciels si bleus et lourds qu’on a l’impression que Utkin a frotté encore et encore le pastel sur la page, donnent une densité graphique aux aventures de ces sept voyageurs. On prend un réel plaisir à avancer en leur compagnie. Les couleurs explosives sont un des atouts de l’histoire (et il y en a beaucoup d’autres). La composition contient avec peine ce dessin qui impose son énergie au récit.

Ce premier volume de The ExPeople est une histoire étonnante, qui surprend sans cesse, et l’on ne peut qu’être déçu de devoir attendre pour lire la suite, qu’on espère aussi folle que le début.