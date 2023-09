Veiller sur elle - Jean-Baptiste Andrea - critique du livre

Résumé : Au grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, il est confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure. Mais il a du génie entre les mains. Toutes les fées ou presque se sont penchées sur Viola Orsini. Héritière d’une famille prestigieuse, elle a passé son enfance à l’ombre d’un palais génois. Mais elle a trop d’ambition pour se résigner à la place qu’on lui assigne. Ces deux-là n’auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble, ni rester longtemps loin de l’autre. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent des années de fureur quand l’Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s’il doit perdre Viola ?

Critique : En toile de fond de son roman, Jean-Baptiste Andrea peint finement l’Italie du vingtième siècle, de la débâcle de la Première Guerre mondiale à la montée du fascisme sous l’œil vigilant du Vatican. Son héros avance parmi ces décombres, se frotte aux obstacles avec plus ou moins de panache, sa petite taille n’entravant en rien son talent. Sculpteur, Mimo l’est depuis la naissance. Celui que sa mère a nommé Michelangelo était prédestiné à tailler la pierre, à ensanglanter ses mains sur l’albâtre trop dur. Né en France, il rencontre l’Italie presque en même temps qu’il croise la route des Orsini, cette famille qui règne sur Pietra d’Alba, le village où son maître le traîne, bagage trop encombrant. Mimo est alors enfant.

On sent la signature de l’auteur des Diables et des saints, à travers l’attirance d’un Roméo orphelin et pauvre pour une Juliette inaccessible, riche et facétieuse. Viola, la fille de ce clan, dont la richesse a la sucrosité acidulée des citrons et des oranges qui étoilent ses terres, restera sans aucun doute de ces personnages féminins inoubliables. Farouche, aussi brillante que les météores d’été, aussi ardente que le soleil d’août, à l’humilité teintée d’arrogance, elle donne sa douceur surette à ce roman. Son érudition confère aux pages une dimension supplémentaire, soulignée par le cheminement historique des protagonistes. L’auteur n’a pas simplement écrit une histoire d’amour – il en a mêlé plusieurs et leur a surtout donné une saveur aussi singulière qu’universelle, la tendresse d’un fruit entourée d’une écorce marmoréenne.

La plume, aussi sobre qu’elle sait être poétique et insuffler de la vie au cœur de la pierre, du bois et des lieux, accentue le caractère romanesque de ce que relate Jean-Baptiste Andréa, de l’existence de Mimo, vue par ce même homme, alors qu’il a les yeux clos et que la mort s’apprête à l’emporter. Le père du monastère où il repose et où il se souvient, lui, ne veille pas sur Viola, mais sur la pietà de Michelangelo, celui qui anime ce livre et non son illustre homonyme. Amoureusement, les deux sentinelles s’acquittent de leur devoir, de loin ou de près, effleurant à peine et révérant celle qu’ils protègent.