News : Selon le New York Times, son épouse, Shirley Glaser, a déclaré que c’est un AVC avait emporté son mari, bien qu’il souffrît également d’insuffisance rénale.

Milton Glaser est réputé pour son affiche psychédélique de Bob Dylan (1966), car bien que presque novice dans ce domaine, il a été grandement inspiré par le mouvement de la pop culture. Il ne s’arrêtera pas là et concevra pas moins de quatre cents affiches tout au long de sa carrière. Il est également le cofondateur du New York Magazine (1968), dont il réalise évidemment le logo, avec Clay Felker. C’est un pari osé et un essai transformé, avec un seuil de rentabilité rapidement atteint, mais une ambition trop gourmande, d’où un rachat du titre par Rupert Murdoch (1976).

Milton Glaser, né le 26 juin 1929, est un enfant du Bronx (l’un des cinq quartiers de la ville New York). Il bénéficie d’un enseignement d’excellence et a tout autant une âme de leader qu’un esprit d’équipe. Tout de suite après avoir été diplômé de Cooper Union, il fonde Push Pin Studios (1954), avec Seymour Chwast, Reynold Ruffins et Edward Sorel, qui s’est aisément démarqué dans la conception graphique non traditionnelle pour les vingt années qui suivent. Milton Glaser reste fidèle à Push Pin Studios, jusqu’en 1975, où il décide de faire davantage cavalier seul, en créant sa propre firme de design, Milton Glaser Inc.

Le coup de génie de l’artiste, retenu par tous, reste bien sûr le logo "I love NY". Il a été inspiré par l’image « LOVE » de Robert Indiana. Notons qu’il rapporte à l’État de New York environ 30 millions de dollars par an. En 1983, Glaser forme la société de conception de publications WBMG avec Walter Bernard. Leur complémentarité fait mouche et ils relookent des journaux comme The Washington Post. Milton Glaser écrit également de nombreux livres de design et partage son savoir avec passion par l’enseignement. Il est auréolé de nombreux récompenses, dont la National Medal of Arts, reçue des mains du président Obama. Il s’est éteint le 26 juin, à l’âge de 91 ans.