Arras Film Festival : la compétition

News : Combatives, musicales, écologiques, historiques, policières ou solidaires, des Pires de Lise Akoka et Romane Guéret à Pour la France de Rachid Hami, en passant par Maestro de Bruno Chiche aux Têtes givrées de Stéphane Cazes,

Copyright Patrick Levanneur Claudia Tagbo et Shirel Nataf, actrices, Stéphane Cazes, réalisateur - les Têtes givrées - Arras Film Festival 2022

du Prix du passage de Thierry Binisti à Annie Colère de Blandine Lenoir, du Torrent d’Anne Le Ny à Cet été-là d’Éric Lartigau, les avant-premières se suivent et ne se ressemblent pas, tandis que les sections Visions de l’Est, Découvertes européennes et Cinémas du monde continuent de proposer des œuvres fortes ou décalées, parmi lesquelles Metronom d’Alexandru Belc, Klondike de Maryna Er Gorbach, Ailleurs si j’y suis de François Pirot, The Quiet Girl de Colm Bairéad, La famille Asada de Ryôta Nakano, Joyland de Saim Sadiq.

© Condor Distribution

Comme tous les ans, s’est tenue à l’Université d’Artois la leçon de cinéma, animée cette année par Valérie Donzelli, invitée d’honneur de cette 23e édition.

Copyright Claudine Levanneur Valérie Donzelli - Arras Film Festival 2022

Mais nul doute que ce festival généreux et accueillant n’aurait pas tout à fait la même saveur sans la compétition européenne composée de 9 films, essentiellement venus de l’Est (Belgique, Hongrie, Islande/Pologne, Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Ukraine) et pour la première fois projetés en France.

© Mimesis Film, Dugong Film, sentimentalfilm, Cescka televize, Libor Winkler

Il Boemo de Petr Vaclav

l’homme le plus heureux de Teona Strugar Mitevska

Luxembourg, Luxembourg d’Antonio Lukich

Men of Deeds de Paul Negoescu

Nowhere de Peter Monsaert

Six Weeks de Noémi Veronika Szakonyi

Victim de Michal Blasko

Wolka d’Arni Olafur Asgeirsson

Working Class Heroes de Milos Pusic

sont les films que le Jury Atlas 2022 présidé par Thomas Lilti, assisté d’India Hair, Finnegan Oldfield, Alix Poisson et Patrick Sobelman, devra départager pour l’attribution de l’Atlas d’or (Grand prix du jury) et l’Atlas d’argent (prix de la mise en scène) remis au cours de la cérémonie de clôture du dimanche 13 novembre à 19h. À cette occasion seront également décernés le prix de la critique presse (en partenariat avec le Syndicat français de la critique de cinéma), le prix du public établi grâce au vote des spectateurs recueilli lors de chaque séance de projection et le prix regards jeunes obtenu auprès d’un jury de lycéens.