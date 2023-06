Silvio et les autres - Paolo Sorrentino - critique

Résumé : Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire de l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral après la chute du communisme. Entre déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée d’être vide.

© Gianni Fiorito

Critique : Biopic officieux de Silvio Berlusconi, Silvio et les autres est conforme à l’esthétique flamboyante et la verve incisive de Paolo Sorrentino. Car le cinéaste est un virtuose de la mise en scène, virtuosité que d’aucuns persistent à assimiler à du clinquant, depuis le tonitruant Les Conséquences de l’amour. Pourtant ce style dans la pure tradition fellinienne et ces images léchées ne sont en rien criards, et le kitsch perçu dans certaines séquences est celui de l’univers du protagoniste : fêtes ringardes avec call-girls se trémoussant devant des vieux beaux plus fanés qu’un arbre de Noël jeté au mois de mars, jeux télévisés d’une insondable débilité, interviews journalistiques et sommets européens au cours desquels notre homme se donne en spectacle, abusant des mauvais calembours et des discours populistes. Loin de la noirceur de Nanni Moretti dans Le Caïman et du ton pamphlétaire de Sabina Guzzanti avec le documentaire Draquila : l’Italie qui tremble, autres œuvres s’étant frotté à l’étude berlusconienne, Sorrentino oscille entre la farce bouffonne et la tragédie shakespearienne, brossant le portrait d’un mégalomane cynique parvenu au sommet du pouvoir économique et politique grâce à une série de compromissions et lâchetés.

Copyright Gianni Fiorito

Ces ruptures de ton sont étayées par un étonnant contraste dans les choix artistiques, à commencer par les extraits de morceaux musicaux, dominés par style pop cher au cinéaste, mais aussi l’alternance de musique classiques et de standards, comme King of my Castle de Wamdue Project. On retrouvera également avec intérêt d’autres constantes de l’art et des préoccupations du réalisateur : la construction chorale de l’œuvre fait écho à la radioscopie de divers microcosmes dans La Grande bellezza, quand la réflexion sur la vieillesse et le couple prolonge la matière scénaristique de Youth. Et surtout, Silvio et les autres apparaît comme le second volet d’un diptyque commencé avec Il Divo, sublime portrait de Giulio Andreotti, figure mythique et incontournable de la scène politique italienne.

Copyright Gianni Fiorito

On pourrait certes à ce sujet reprocher à Sorrentino de prendre des distances avec la réalité des faits, loin de la rigueur politique et historique d’un Francesco Rosi se penchant sur la vie de Salvatore Giuliano ou Lucky Luciano : ce serait lui faire un faux procès, tant le cinéaste compense cette carence par une créativité impressionnante. On appréciera à cet égard les scènes de la villa dans laquelle Mme Berlusconi trompe son ennui et alimente son aigreur, qui ne sont pas sans évoquer le désarroi de Susan Alexander Kane dans Xanadu (Citizen Kane d’Orson Welles). Un mot enfin sur la qualité de la direction d’acteurs : si le fidèle Toni Servillo nous gratifie d’une composition réjouissante (bien qu’un brin grimaçante), il est entouré d’une belle brochette de seconds rôles dont Riccardo Scarmacio en pitoyable affairiste et surtout Elena Sofia Ricci, grandiose interprète de l’épouse frustrée.