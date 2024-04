Cannes 2024 : Le Jury du 77e Festival

© Festival de Cannes 2024. Tous droits réservés.

News : Greta Gerwig et les membres de son Jury visionneront les longs métrages de la compétition officielle du Festival de Cannes pour décerner les différents prix, dont la Palme d’or 2024.

Hirokazu-eda est l’un des plus grands réalisateurs japonais actuels. Ses films se veulent une réflexion à la fois optimiste et désabusée sur la famille, entre mélancolie et humour. Il a été l’un des fidèles du Festival de Cannes, avec Distance (Compétition officielle 2001), Nobody Knows, (Compétition officielle 2004, Prix d’interprétation masculine pour Yūya Yagira), Air Doll (Prix Un Certain Regard 2009), Tel père, tel fils (Prix du Jury 2013, Mention spéciale Prix du Jury œcuménique), Notre petite sœur (Compétition officielle 2015), Après la tempête (Un Certain Regard 2016), Une affaire de famille (Compétition officielle 2016, Palme d’or), Les bonnes étoiles (Compétition officielle 2022, Prix d’interprétation masculine pour Song Kang-ho), et L’innocence (Compétition officielle 2023, Prix du scénario pour Yuji Sakamoto, Queer Palm).

Scénariste et photographe turque, Ebru Ceylan a d’abord été actrice et directrice artistique pour Nuri Bilge Ceylan. Elle est surtout connue pour avoir été sa coscénariste à partir des Trois singes. Elle collabore ainsi aux scénarios de Il était une fois en Anatolie (Grand Prix 2011), Winter Sleep (Palme d’or 2014), Le poirier sauvage (Compétition officielle 2018) et Les herbes sèches (prix d’interprétation féminine pour Merve Dizdar).

Actrice américaine, Lily Gladstone est native des tribus Pieds-Noirs et Nez-Percés. Elle se fait remarquer en 2016 par Certaines femmes de Kelly Reichardt. En 2024, elle est nommée à l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui avait été présenté hors compétition à Cannes. Elle y est étonnante aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

Actrice française, Eva Green a eu une carrière internationale. Elle est révélée par Innocents : The Dreamers (2003) de Bernardo Bertolucci. La fille de Marlène Jobert est mondialement connue avec des films comme Kingdom of Heaven (2004) de Ridley Scott, le James Bond Casino Royale (2006) et Dumbo (2019) de Tim Burton. Elle a joué aussi dans des œuvres d’auteur avec White Bird (2014) de Gregg Araki ou Proxima (2019) d’Aline Winocour.

Réalisatrice libanaise, Nadine Labaki a été révélée en 2007 par Caramel, présenté à la Quinzaine des Cinéastes, et qui avait été préparé à la Résidence de la Cinéfondation du Festival de Cannes. Le film est le plus grand succès libanais à l’étranger. Elle réalise ensuite Et maintenant, on va où ? (Un Certain Regard 2011), qui obtient une mention spéciale pour le Prix œcuménique. La réalisatrice reçoit le Prix du Jury de Cannes 2018 pour le controversé Capharnaüm.

Réalisateur espagnol, Juan Antonio Bayona a été révélé à la Semaine de la Critique 2007 avec L’orphelinat. On lui doit The Impossible (2012), Quelques minutes après minuit (2016), Jurassic World : Fallen Kingdom (2018) et Le cercle des neiges (2023). Il s’est illustré avec bonheur dans un cinéma de genre revisité par une vision d’auteur.

Acteur italien, Pierfrancesco Favino a été révélé par le succès de Juste un baiser (2001) de Gabriele Muccino. S’il a tourné à à Hollywood, c’est dans son pays natal qu’il a trouvé ses plus beaux rôles. Parmi ses films, on peut citer Romanzo criminale (2005) de Michele Placido, Le traître de Marco Bellocchio (Compétition officielle Cannes 2019), Nostalgia de Mario Martone (Compétition officielle 2022) et Dernière nuit à Milan (2023) d’Andrea Di Stefano.

Acteur français, Omar Sy a été révélé par son duo comique avec Fred Testot, Omar et Fred. Il connaît un triomphe avec Intouchables (2011) d’Éric Todelano et Olivier Nakache, qui lui vaut le César du meilleur acteur. Il devient alors une star, élue personnalité préférée des Français. Le comédien a également tourné à Hollywood et s’est illustré dans un registre dramatique avec Chocolat (2016) de Roschdy Zem ou Tirailleurs de Mathieu Vadepied, qui a fait l’ouverture d’Un Certain Regard en 2022.