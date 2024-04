Cannes 2024 : François Ozon et Philippe Rombi pour une Leçon de musique

News : La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) est l’un des partenaires officiels du Festival de Cannes depuis 2018. Après Howard Shore et Martin Scorsese, ce sont François Ozon et Philippe Rombi qui assureront une Leçon de musique, lundi 20 mai. « J’aime l’idée de servir le film, l’intention du cinéaste et, en même temps, mes propres exigences de compositeur », a déclaré Philippe Rombi, qui a collaboré avec Ozon sur treize longs métrages. Une association fidèle, qui fait songer aux duos formés naguère par Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann, Federico Fellini et Nino Rota, Sergio Leone et Ennio Morricone, François Truffaut et Georges Delerue, Jacques Demy et Michel Legrand, et bien d’autres...

François Ozon fera par ailleurs son retour sur la Croisette, lui qui avait été révélé à la Semaine de la Critique en 1998 avec Sitcom. Il avait ensuite présenté Le temps qui reste dans la section Un Certain Regard 2005, avant d’être en compétition officielle avec Jeune & jolie, L’amant double et Tout s’est bien passé.

La liste des films sur lesquels François Ozon et Philippe Rombi ont collaboré

Les amants criminels (1999)

Sous le sable (2001)

Swimming Pool (2003)

5x2 (2004)

Angel (2007)

Ricky (2009)

Potiche (2010)

Dans la maison (2012)

Jeune & jolie (2013) : Compétition officielle Festival de Cannes

Une nouvelle amie (2014)

Franz (2016)

L’amant double (2017) : Compétition officielle Festival de Cannes

Mon crime (2023)