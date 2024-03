Avant-première du film Paternel de Ronan Tronchot au cinéma Darcy

News : Originaire de Bretagne, Ronan Tronchot est diplômé de l’une des deux écoles de cinéma les plus réputées de France, L’ENS Louis Lumière. Il collabore depuis dix ans, consciencieusement et passionnément, au montage de nombreux longs métrages français. Parallèlement, il a écrit et réalisé deux courts métrages produits par la société Les Films du Clan, projetés dans de nombreux festivals de courts métrages et préachetés par France Télévisions : Novembre et Dans la forêt lointaine. Paternel est son premier long métrage tourné à Auxerre et dans ses environs (Yonne).

Paternel nous raconte le questionnement d’un prêtre confronté entre son engagement envers ses fidèles et le fait d’assumer ou non la découverte qu’il a un fils de onze ans. Son chemin de foi lui semblait jusque-là tout tracé et le doute y avait peu de place. Entre rester le père bienveillant de sa communauté ou devenir un papa aimant, que va-t-il choisir ? Considérer que Dieu est au-dessus de tout ? Ou choyer cet enfant accompagné de sa mère avec laquelle il a eu une relation secrète lorsqu’il était alors un jeune séminariste ? Le débat a été animé d’autant plus que l’IVG est évoquée dans le film.