Beauty - Brothers : sortie du clip

Résumé : Le groupe des frères originaires de Reims, Julien et Thibault Batteux, sort une nouvelle pépite, Beauty, avec un clip incitant à ralentir. Vous venez ?

Avis : Les premières notes donnent le tempo : lent et langoureux. Beauty, la nouvelle composition de Brothers, est une invitation à prendre le temps, ancrer les souvenirs, profiter du moment présent pour laisser son esprit divaguer.

La voix cristalline qui ponctue la mélodie chante en anglais, langue de toutes les compositions du groupe rémois, répète les paroles comme un mantra, pour mieux nous transporter avec elles.

Brothers, dont le clip avec Kyan Khojandi et Natoo, May we meet again , avait attiré les projecteurs, réussit une nouvelle fois à partager son univers confortable et paisible.

La réalisation, signée Cirkus Prod, s’attache à souligner l’aspect mélancolique de la mélodie, en utilisant les plans serrés pour situer l’action, se recentrer, avant de nous plonger dans les souvenirs de celui qui laisse son esprit revenir à ses moments heureux.

On sent le soleil, l’eau, le tout transporté par des murmures qui nous saisissent à chaque phrase.

La réussite du clip tient aussi aux contrastes des variations de couleur : d’abord sombres, elles deviennent ensuite pastels, claires lorsque la musique s’emballe, pour mieux retomber dans l’obscurité au fur et à mesure que les notes s’éloignent.

En ces temps de confinement, l’invitation à apprécier la nature, regarder le ciel, profiter des bois ou de l’eau est un enchantement. Finalement, la beauté est autour de nous.