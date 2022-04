Cannes 2022 : Baz Luhrmann et Elvis en compétition officielle

Résumé : La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

© Photo courtoisie de Warner Bros. Pictures.

News : Baz Luhrmann, révélé sur le plan international avec Roméo + Juliette (1996), avait assuré à deux reprises l’ouverture du Festival de Cannes. C’était avec Moulin Rouge (2001) et Gatsby le magnifique (2013). Il est également le réalisateur de Ballroom Dancing (Un Certain Regard 1992), Australia (2008), ainsi que la série télévisée The Get Down (2016). Coproduit par Warner Bros qui en assure aussi la distribution mondiale, Elvis confirme la prédilection de Luhrmann pour le musical, un genre dans lequel il a également brillé à la scène, de Strictly Ballroom (1984) à La Bohème (2002). Elvis évoque une partie de la biographie d’Elvis Presley, interprété par Austin Butler, aperçu dans des petits rôles avec The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch et Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, tous deux en compétition officielle à Cannes 2019. L’acteur y partage l’affiche avec Tom Hanks et Olivia de Jonge dans le rôle de Priscilla Presley. Le scénario a été écrit par Baz Luhrmann, Sam Bromell, Craig Pearce et Jeremy Doner, d’après une histoire signée Baz Luhrmann et Jeremy Donner.