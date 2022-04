Cannes 2022 : la sélection ACID

News : Les cinéastes programmateurs de l’ACID 2022 sont Aline Fischer, Bojena Horackova, Mathieu Lis, Emmanuelle Millet, Thomas Paulot, Nicolas Peduzzi, Vladimir Perišić, Laure Portier, Frédéric Ramade, Maria Reggiani, Kathy Sebbah, Ina Seghezzi, Idir Serghine, Reza Serkanian et Corto Vaclav. Les organisateurs de cette section parallèle du Festival de Cannes ont déclaré à propos de la sélection annuelle : « Des régions glaciaires du Groenland aux confins d’un bistrot d’Arles, en passant par une sous-préfecture japonaise, une décharge kirghize ou des parkings suisses, notre programmation s’empare de territoires déchirés, de corps ébranlés par des destins qui tiennent de la comédie humaine comme de sa tragédie. Les récits mêlent humour, miracle, amour, sacré, profane et métamorphose comme résistance au temps qui passe. A notre monde vacillant, tous ces films opposent la fulgurance de leur geste, l’audace de cinéastes qui construisent des chemins où la vie, sous toutes ses formes, reprend ses droits. »

La sélection ACID Cannes 2022

99 MOONS de Jan Gassmann. Suisse - 2022 - 110 min. Avec Valentina Di Pace, Dominik Fellmann.

Tout est sous contrôle, pense-t-elle. Tout est perdu, pense-t-il. Et puis ils se rencontrent. Et tombent.

ATLANTIC BAR de Fanny Molins. France - 2022 - 77 min

Au bar l’Atlantic, Nathalie, la patronne, est le centre de l’attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après la mise en vente par le propriétaire, Nathalie et les habitués vont être confrontés à la fin de leur monde et d’un lieu potentiellement destructeur, mais vital.

LA COLLINE de Denis Gheerbrant, Lina Tsrimova. France, Belgique - 2022 - 77 min

Une colline au Kirghizistan parcourue par des hommes, des femmes, quelques enfants. Des fumées, des oiseaux, une déchetterie comme un Léviathan. Parmi eux, un ancien soldat, une mère éplorée, des jeunes privés d’avenir, font face à leur destin.

GRAND PARIS de Martin Jauvat. France - 2022 - 80 min

Leslie, un jeune banlieusard désabusé, entraîne son meilleur pote Renard dans une combine foireuse à l’autre bout de l’Île-de-France. Sur un chantier de la future ligne de métro du Grand Paris, ils découvrent un mystérieux artefact. De quoi aisément en tirer un petit billet. Mais au fil de leur périple, la banlieue parisienne devient le théâtre d’étranges phénomènes.

HOW TO SAVE A DEAD FRIEND de Marusya Syroechkovskaya. Suède, Norvège, France, Allemagne - 2022 - 103 min

Marusya et Kimi, amoureux inséparables, passent à l’âge adulte alors que les rêves autoritaires de la Russie s’installent. En tournant l’appareil photo de Marusya sur eux-mêmes, ils capturent l’anxiété euphorique de leur jeunesse, brûlant la chandelle par les deux bouts - mais alors qu’une lumière brûle plus fort, l’autre pourrait s’éteindre à jamais. Le message d’une génération réduite au silence.

JACKY CAILLOU de Lucas Delangle. France - 92 min. Avec Thomas Parigi , Edwige Blondiau , Lou Lampros , Jean-Louis Coulloc’h , Romain Laguna , Georges Isnard , Sivan Garavagno, Jean-Marc Ravera

Haut dans les Alpes, Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse-guérisseuse reconnue de tous. Alors que Gisèle commence à lui transmettre son don, une jeune femme arrive de la ville pour consulter. Une étrange tâche se propage sur son corps. Certain qu’il pourra la soigner, Jacky court après le miracle.

MAGDALA de Damien Manivel. France - 2022 - 78 min

Depuis la mort de Jésus, Marie-Madeleine s’est retirée hors du monde. Ses cheveux sont devenus blancs, elle se nourrit de baies, boit l’eau de la pluie et dort parmi les arbres. Seule au cœur de la forêt, elle se souvient de son amour perdu. Elle cherche un chemin pour le retrouver.

POLARIS de Ainara Vera. France, Groenland - 2022 - 78 min

Capitaine de bateaux dans l’Arctique, Hayat navigue loin des Hommes et de son passé. Quand sa sœur cadette Leila met au monde une petite fille, leurs vies s’en trouvent bouleversées. Guidées par l’étoile polaire, surmonteront-elles le lourd destin familial qui les lie ?

YAMABUKI de Juichiro Yamasaki. Japon, France - 2022 - 97 min

Maniwa, petite ville minière de l’ouest du Japon. Chang-su, ancien cavalier de l’équipe de Corée du Sud, criblé de dettes, travaille dans une carrière. Il vit avec Minami qui a fui son mari. Yamabuki, lycéenne, se met elle à manifester de manière silencieuse à un carrefour. À leur insu, les vies des habitants de Maniwa commencent à s’entrecroiser.