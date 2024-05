Cannes 2024 : Mohammad Rasoulof en compétition officielle

– Scénario : Mohammad Rasoulof

Mohammad Rasoulof à Cannes

2011 : Au revoir, Prix de la mise en scène Un Certain Regard, Prix François Chalais

2013 : Les manuscrits ne brûlent pas, Un Certain Regard, Prix FIPRESCI

2017 : Un homme intègre, Prix Un Certain Regard

Mohammad Rasoulof réalise un premier long métrage en 2002, Le crépuscule. Trois ans plus tard, La vie sur l’eau est récompensé au Festival de Montréal. Le cinéaste se fait surtout connaître en 2011 avec Au revoir, récit de la vie d’un journaliste et d’une jeune avocate dans l’Iran d’aujourd’hui, présenté et primé (Prix de la mise en scène) à la section Un Certain Regard. Le film déplaît aux autorités iraniennes qui accusent en outre le cinéaste d’agissements subversifs. Il est emprisonné une première fois, tout comme son compatriote Jafar Panahi. Rasoulof se fait à nouveau apprécier à Cannes avec Les manuscrits ne brûlent pas (Prix FIPRESCI 2013) et Un homme intègre, (2017), Prix Un Certain Regard. Il s’agit du récit d’un homme installé en pleine nature avec sa femme et son fils, pour une vie consacrée à l’élevage de poissons d’eau douce, et qui est victime des agissements d’une société privée experte en corruption… Le cinéaste est à nouveau arrêté pour « activités contre la sécurité nationale » et « propagande contre le régime iranien ». Il n’en continue pas moins de filmer dans la clandestinité et obtient en 2020 l’Ours d’or au Festival de Berlin pour Le diable n’existe pas. Comme l’écrivait notre collaborateur Laurent Cambon, le film est « un plaidoyer magnifique et saisissant en faveur de la liberté de conscience et contre la peine de mort dans sans doute l’une des pires dictatures au monde ». Deux ans plus tard, le réalisateur est une nouvelle fois emprisonné, tout comme le cinéaste Mostafa Aleahmad, le régime des mollahs leur reprochant d’avoir manifesté leur opposition aux violences exercées contre des civils dans leur pays. Peu d’informations ont à ce jour circulé sur The Seed of the Sacred Fig qui est le premier long métrage de Mohammad Rasoulof, récemment libéré de prison, à être sélectionné en compétition officielle cannoise.