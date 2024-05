Cannes 2024 : Paolo Sorrentino en compétition officielle

Résumé : La vie de Parthénope, de sa naissance dans les années 1950 à nos jours. Une épopée féminine dépourvue d’héroïsme mais éprise de liberté, de Naples, et d’amour. Les amours vraies, indicibles ou sans lendemain qui vous condamnent à la douleur mais qui vous font recommencer. Le parfait été à Capri d’une jeunesse insouciante malgré un horizon sans issue. Autour de Parthénope, les Napolitains. Scrutés, aimés, désillusionnés et pleins de vie, que l’on suit dans leurs dérives mélancoliques, ironies tragiques et moments de découragement. La vie peut être très longue, mémorable ou ordinaire. Le temps qui passe offre tout le répertoire des sentiments. Et là, au fond, proche et lointaine, cette ville indéfinissable, Naples, qui ensorcèle, enchante, hurle, rit et peut nous faire mal.

– Scénario : Paolo Sorrentino, Umberto Contarello

– Distributeur : Pathé

– Principaux acteurs : Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Peppe Lanzetta, Isabella Ferrari

Paolo Sorrentino à Cannes

2004 : Les conséquences de l’amour, Compétition officielle

2006 : L’ami de la famille, Compétition officielle

2008 : Il Divo, Prix du Jury, Prix de l’Artiste-Technicien décerné par la CST

2011 : This Must Be the Place, Compétition officielle

2013 : La grande bellezza, Compétition officielle

2015 : Youth, Compétition officielle

Paolo Sorrentino débute dans la réalisation en 1994 et sort son premier long métrage en 2001, L’homme en plus. Ses films, baroques et accordant une place primordiale à l’exubérance visuelle et sonore, se veulent souvent corrosifs dans leur dénonciation des travers de la société italienne et du pouvoir politique. L’un des sommets de sa filmographie est ainsi Silvio et les autres (2017), décapant biopic de Berlusconi. Son art est davantage épuré avec La grande bellezza (2013), vision critique et inquiétante de son pays, ou La main de Dieu (2021), plus ou moins autobiographique. Sorrentino collabore souvent avec l’acteur Toni Servillo, et a eu parfois recours à des castings internationaux, dirigeant Sean Penn, Michael Caine, Harvey Keitel ou Fanny Ardant. Depuis 2010, le réalisateur est également écrivain, ayant publié un roman (Ils ont tous raison) et deux recueils de nouvelles. En 2016, il se lance dans la série télévisée avec The Young Pope. Parthenope, présenté à Cannes cette année, est son septième long métrage en compétition officielle.