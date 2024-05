La chronique des Bridgerton, la série phare de Netflix revient !

Depuis quelques années, Netflix a lancé beaucoup de séries à succès. On peut citer par exemple Emily in Paris , Stranger Things ou encore Le jeu de la dame . Mais celle qui a marqué les esprits est probablement La Chronique des Bridgerton .

News : La série a été un véritable carton sur Netflix depuis sa sortie : plus de 82 millions d’abonnés l’ont regardée et elle signe l’un des meilleurs démarrages de la plateforme.

Comme la première partie de la saison 3 est sortie le 16 mai sur la plateforme, voici l’occasion de faire un petit retour sur cette série, devenue un véritable phénomène.

Un mélange entre originalité et polémique

L’histoire emprunte beaucoup les codes des romans de Jane Austen tout en apportant un regard plutôt rafraîchissant sur le genre des romances. Elle raconte la vie quotidienne des Bridgerton, famille issue de la noblesse anglaise au XIXe siècle. La première saison se concentre plus particulièrement sur Daphné, qui fait son entrée dans le monde et part à la recherche d’un mari. En parallèle, une mystérieuse chroniqueuse mondaine fait son apparition sous le nom de Lady Whistledown.

© Netflix/Liam Daniel Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) en train de danser

Lors de la deuxième saison, Anthony, le chef de famille et frère de Daphné, est bien décidé à faire un mariage sans amour et jette son dévolu sur Edwina Sharma. Mais sa sœur aînée, Kate, refuse de donner sa bénédiction.

Pour le scénario, les Showrunners ont pris beaucoup de libertés, car la série s’est notamment démarquée avec le choix de Shonda Rhimes de prendre des acteurs de couleur pour incarner les personnages des plus hauts rangs, notamment avec le duc de Hastings, joué par l’acteur d’origine zimbabwéenne René-Jean Page ; ou la reine Charlotte, incarnée à merveille par Golda Rosheuvel. Une polémique a éclaté auprès des historiens, car la reine charlotte était métisse dans la série. Chris Van Dusen, le créateur, s’est appuyé sur un mythe historique, selon lequel la vraie reine Charlotte aurait eu une lointaine origine africaine. C’est aussi un moyen pour la série de bien refléter la société contemporaine et de porter un message à son public.

© Netflix Lady Danbury, jouée par Adjoa Andoh et Simon Bassett, duc de Hastings, incarné par Régé-Jean Page

Un petit détour sur la musique : si la bande-son comporte des morceaux de musique classique conformes à l’époque, des chansons pop actuelles ont aussi été reprises et réorchestrées. On peut reconnaître par exemple Wildest Dreams de Taylor Swift, Bad Guy de Billie Ellish, Diamonds de Rihanna ou In My Blood de Shawn Mendes…

Julia Quinn, ShondaLand et Netflix, un trio de choc

La série est adaptée d’une série de romans écrits par Julia Quinn. Depuis son premier roman, Splendide, paru en 1995, elle est devenue une spécialiste des romances se déroulant durant la régence anglaise. En 2000, le premier tome de la saga La Chronique des Bridgerton est un carton. Ses livres se vendent à plus de dix millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis. Elle a reçu de nombreux de prix, notamment des RITA Award et des Romance Writers of America Hall of Fame. Aujourd’hui, elle compte plus de quarante ouvrages à son actif qui ont été traduits dans trente langues différentes.

En 2017, elle est contactée par Shonda Rhimes pour l’adaptation de son œuvre. Surnommée "The Queen of Television", cette réalisatrice et scénariste américaine est à la tête de sa propre société de production, ShondaLand et elle a créé de nombreuses séries à succès comme Grey’s Anatomy, Private Practice ou encore Scandal avec Kerry Washington.

C’est la même année que Shonda Rhimes annonce son partenariat avec Netflix. La plateforme aura désormais l’exclusivité sur tous les nouveaux contenus de sa société. Pour sa nouvelle saga, elle annonce l’implication de Julia Quinn en tant que consultante afin de rassurer les fans et avec l’accord de l’auteur des livres, elle développe un spin-off centré sur la reine Charlotte, qui est également une réussite en termes d’audience.

© Variety Julia Quinn et Shonda Rhimes

Des costumes marquants

Personne ne pourra contester que les costumes sont magnifiques dans cette série. La costumière de la première saison est Ellen Mirojnick. Américaine, elle a déjà plus de quarante-trois ans de carrière derrière elle. Au cinéma, on peut citer par exemple The Greatest Showman, Maléfique : Le pouvoir du mal ou Basic Instinct. Elle a obtenu le Saturn Award des meilleurs costumes en 1997 ou encore le Costume Designers Guild Awarden 2013.

Au moins deux cents artisans ont travaillé sur les tenues de la série, qui sont au nombre de 7500. Rien que le personnage de Daphné par exemple porte plus de cent quatre tenues différentes. De plus, tous les costumes ont été faits main. C’est un travail titanesque pour une série de ce genre. Ellen Mirojnick s’est beaucoup inspirée des défilés de Chanel ou Dior afin de créer les silhouettes et les motifs des robes.

© Netflix La famille Bridgerton et les dames Sharma en train de jouer au croquet

Dans la série, on a clairement une opposition entre les costumes des Featherington qui ont des couleurs agressives et criardes comme l’orange et le jaune, alors que celles des Bridgerton sont lisses et douces comme le bleu et un violet très pâle. On peut également remarquer des emblèmes sur les tenues. Pour les Featherington, c’est le papillon et pour les Bridgerton, l’abeille, ce qui est une référence directe au père de la famille, Edmund qui est décédé d’une piqûre d’abeille. Les robes pour les femmes respectent les codes de l’époque avec une taille très haute et une coupe droite, alors que les hommes sont habillés à la mode dandy avec des costumes 3-pièces. La reine Charlotte se démarque des autres personnages, car elle porte des robes du XVIIIe Siècle.

© Netflix/Liam Daniel La reine Charlotte, incarnée par Golda Rosheuvel

Pour la saison 2, Ellen Mirojnick cède la place à Sophie Canale, qui a travaillé sur une autre série Netflix, Saltburn en 2023. Elle continue avec brio le travail d’Ellen Mirojnick, tout en y apportant sa patte. La famille Sharma étant au cœur de la saison 2 et comme elle est originaire d’Inde, la cheffe costumière a intégré la culture indienne dans les costumes, notamment dans les bijoux, les couleurs et les tissus des robes. On peut prendre en exemple les tenues de la scène du Haldi de l’épisode 6.

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton va probablement continuer sur sa lancée et captiver les foules. Elle va se concentrer sur Pénélope Featherington qui cherche désespérément un mari. La première partie est disponible sur Netflix et la partie 2 sortira le 13 juin prochain.