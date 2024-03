Cannes 2024 : une saga Mad Max en avant-première mondiale

Résumé : Alors que le monde s’écroule, la jeune Furiosa tombe entre les mains d’une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus. En traversant le Wasteland, ils tombent sur la Citadelle présidée par l’Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle.

News : Le film sera présenté à l’occasion d’une soirée de gala mercredi 15 mai, au Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals. Il s’agit du cinquième volet de la franchise Mad Max, après Mad Max (1979), Mad Max II : Le défi (1981), Mad Max : Au-delà du dôme de tonnerre (1985) et Mad Max : Fury Road (2015). Le récit est axé sur les origines de Furiosa, héroïne apparue dans la quatrième partie. Le film réunit Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Quaden Bayles, Nathan Jones, Angus Sampson, Daniel Webber et Goran D. Kleut. « L’idée de ce préquel me trotte dans la tête depuis plus de dix ans, a déclaré George Miller. Je suis ravi de revenir au Festival de Cannes – avec Anya, Chris et Tom – pour partager Furiosa : une saga Mad Max. Il n’y a pas de meilleur endroit que la Croisette pour découvrir ce film avec le public du monde entier. »

Les films de la série Mad Max ont décrit un chaos environnemental et social, revisitant les codes de la science-fiction, du film d’action et de la dystopie, avec un sens du rythme ayant suscité nombre de frissons chez les amateurs. Réalisateur, producteur et scénariste australien, George Miller a signé d’autres longs métrages dont Les sorcières d’Eastwick (1987), Lorenzo (1992), Babe, le cochon dans la ville, Happy Feet (2006) et Trois mille ans à t’attendre (2022), présenté hors compétition au Festival de Cannes. George Miller a par ailleurs été président du Jury de l’édition 2017, qui avait attribué la Palme d’or à The Square de Ruben Östlund.