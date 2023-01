Casterman réédite ses albums primés pour la 50ème édition du festival d’Angoulême

L’éditeur Casterman entretient de longue date une relation de compagnonnage avec le festival de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD). Préparée par le directeur de la communication de Casterman Louis Gérard, la venue à Angoulême d’Hergé en 1977, et l’enthousiasme qu’il suscite, constitue un moment fort dans l’histoire de la manifestation qui est encore en quête de reconnaissance. L’année précédente, le Salon d’Angoulême a couronné La ballade de la mer salée (1975) d’Hugo Pratt, album matriciel de la future revue (À Suivre), validant symboliquement le virage éditorial entrepris par la maison d’édition vers la publication de « romans en bande dessinée » (on ne disait pas encore « romans graphiques ». Dans les années 1980 et 1990, Casterman domine le palmarès du festival, accumulant les récompenses pour ses albums tirés d’(À Suivre) : Silence (en 1981), Alack Sinner (en 1983), Les Cités obscures (en 1985), La Femme du magicien (de Boucq et Charyn, en 1986), Un été indien (Pratt et Manara, en 1987), Gens de France (Jean Teulé, en 1989) reçoivent un prix du meilleur album – français ou étranger, quand le festival faisant encore cette distinction – à Angoulême. Dans les années 1990, des albums remarquables comme Le cahier bleu de Juillard (en 1995) et Léon la Came (en 1998) sont également couronnés.

C’est cette période faste que Casterman remobilise avec cette opération qui prévoit la réédition dans plus un petit format (18,4x25,9cm) souple de 13 albums au prix très accessible de 12 € par titre. La maquette épurée, avec la bande blanche facilement reconnaissable, reprend celle de l’époque d’(À Suivre). On retrouve parmi ces titres à la fois des albums cultes de l’éditeur publiés dans les années 1980 et 1990 – ainsi de La ballade de la mer salée et des titres plus récents d’auteurs importants du catalogue. Ce mélange bienvenu dresse un pont entre la génération (À Suivre et les figures du catalogue contemporain, comme Léonie Bischoff ou le duo Catel et Bocquet.

Voici la liste des albums republiés :

La Ballade de la mer salée d’Hugo Pratt, Prix de l’oeuvre étrangère en 1976

Ici Même, de Jacques Tardi et Jean-Claude Forest, tous deux Grand Prix d’Angoulême. Il s’agit du récit en couverture du premier numéro d’(À Suivre) en 1978

Silence de Didier Comès, Prix du Meilleur album en 1982, chef d’œuvre et récit emblématique des années (À Suivre) de Casterman.

Alack Sinner – Flic ou privé de Muñoz et Sampayo, Prix du Meilleur album en 1983

La Trilogie Nikopol d’Enki Bilal, Grand Prix d’Angoulême en 1987

Un Été indien d’Hugo Pratt et Milo Manara, Prix du Meilleur album étranger en 1987

Le Cahier bleu d’André Juillard, Prix du Meilleur album en 1994

Trait de craie de Miguelanxo Prado, Prix du Meilleur album étranger en 1994

Jonas Fink de Vittorio Giardino, Prix du Meilleur album en 1995

Le Silence de Malka de Ruben Pellejero et Jorge Zentner, Prix du Meilleur album étranger en 1997

Kiki de Montparnasse de Catel et Bocquet, Prix Essentiel en 2008

Le Goût du chlore de Bastien Vivès, Prix révélation en 2009

Anais Nin – Sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff, Prix du Public en 2020

Espérons que cette opération permette d’élargir l’audience de ces albums marquants.