How to Save a Dead Friend - Marusya Syroechkovskaya - critique & test DVD

Résumé : À seize ans, Marusya est déterminée à en finir avec la vie, comme beaucoup d’adolescent·e·s russes. Puis, elle rencontre l’âme sœur chez un autre millenial du nom de Kimi. Pendant dix années, ils filment l’euphorie et l’anxiété, le bonheur et la misère de leur jeunesse muselée par un régime violent et autocratique au sein d’une « Russie de la Déprime ». Un cri du cœur, un hommage à toute une génération réduite au silence.

Critique : Premier long métrage de la réalisatrice russe Marusya Syroechkovskaya, How to Save a Dear Friend avait été présenté à la section ACID du Festival de Cannes 2022, ainsi que d’autres festivals dont Angers et Visions du Réel. Il s’agit d’une expérience singulière, la jeune femme ayant décidé de finaliser ce projet deux après la mort de Kimi, son ex-époux, qui a toujours été son meilleur ami et l’être qui comptait le plus au monde pour elle. La cinéaste a fait le tri dans une multitude de rushes où elle avait filmé pendant une dizaine d’années l’existence du jeune homme, disparu en 2016. Au milieu des années 2000, Marusya était une adolescente dépressive et suicidaire. La rencontre avec Kimi, son alter égo, sauve la jeune fille du désespoir et lui donne de nouveaux élans de vie. Les soirées festives, les moments de tendresse, les trips musicaux tentent de faire passer les difficultés matérielles, d’autant plus que le régime de Poutine bride tout élan de créativité et de liberté chez la jeunesse.

Après le mariage et les plus ou moins beaux jours, Kimi replonge dans les addictions (alcool, drogue, médicaments). Le post-ado lumineux devient un trentenaire usé, qui s’enfoncera dans un gouffre insurmontable, de séjours en hôpitaux psychiatriques en humiliations administratives. La réalisatrice par ce métrage lui rend un hommage qui est en même temps une catharsis, tout en faisant de Kimi l’emblème d’une jeunesse flouée et sans perspectives. Concernant le dispositif formel, Marusya Syroechkovskaya précise dans le dossier de presse : « Cette expérience m’a fait réfléchir à la nature d’un film en tant que média, qui capture le temps et qui maintient tout et tout le monde dans un espace collectif. En regardant les images filmées, j’avais l’impression de regarder des vieilles séquences d’actualité en temps de guerre. J’ai réalisé que, bien que ces personnes soient mortes il y a longtemps, elles sont toujours là, vivantes dans ces séquences. C’était peut-être aussi un moyen de sauver Kimi ? ».

Elle a souhaité aussi rendre « hommage aux films de Gregg Araki et Harmony Korine, aux œuvres d’art de David LaChapelle et aux musiques post-punk, grunge, emo et witch house ». Se référant aux débuts de l’esthétique web des débuts, elle a tenu à cerner le portrait d’une génération progressivement muselée par le régime en place. Miroir de l’autodestruction de toute une nation, le récit de Kimi est réellement touchant. On pourra juste regretter que la réalisatrice n’approfondisse par le traitement des aspects de la politique russe hostile à la jeunesse. Car bien que l’on ne doute pas du caractère autoritaire et néfaste de ce régime, le mal-être de Kimi et des autres aurait pu également être présent dans d’autres pays, la jeunesse étant parfois sacrifiée au nom d’autres idéologies et principes, dont ceux de la rentabilité et de l’hyper-flexibilité. Cette réserve n’empêche pas d’apprécier ce petit bijou que Vingt-Cinquième heure a distribué en salle en 2023, avant une édition DVD le 2 avril 2024.

