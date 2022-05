J’adore ce que vous faites - Philippe Guillard - critique

Résumé : Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Critique : Gérard Lanvin a-t-il la vis comica ? Ce serait un sujet de réflexion, s’il n’y en avait pas d’autres, certainement plus essentiels. Mais enfin, si l’on répondait à cette question, on dirait volontiers que non : de l’auguste (un piteux prince dans Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine) au clown blanc (un touriste égaré, sinistre dans Camping), rien n’y fait. Et ce n’est pas en arborant le marmoréen visage de Buster Keaton pour prolonger son compagnonnage avec un vibrionnant comique que le comédien ne donnera pas l’impression, finalement premier degré, de s’emmerder à cent sous de l’heure.

L’effet de réel est ici accentué par le ressort scénaristique de l’histoire, déjà exploité dans d’autres films hexagonaux (Jean-Philippe de Laurent Tuel ou le très réussi L’Air de rien, avec Michel Delpech) : une star joue son propre rôle, se moque d’elle-même, mais pas trop. Capitalisant largement sur cet effet de mise en abyme paresseux, la troisième collaboration entre l’acteur et Guillard, après Le Fils à Jo et Papi Sitter, emprunte très largement son canevas à L’Emmerdeur d’Edouard Molinaro, scénarisé par Francis Veber. Ainsi, Momo Zapareto, réparateur de piscine, fan inconditionnel, s’impose comme un nouvel avatar de François Pignon, contrariant véritablement un artiste en plein tournage, lui assénant quelques punchlines goujates et largement prévisibles : "je suis fan de trois acteurs. C’est simple : chez les jeunes, Dujardin ; chez les vieux, vous ; chez les morts, de Funès. ».

Le jeune comédien qui en fait des tonnes contre le taulier plutôt blasé, la solitude de l’étoile pâlissante et celle du relégué social, les coulisses d’un tournage où s’impose la méthode particulière d’un réalisateur autoritaire, tout cela balise un itinéraire sans surprises. On a aimé et on aime encore Lanvin. Mais le voir se galvauder dans des comédies bas de gamme depuis des années nous rend particulièrement tristes.