Le magnifique - Philippe de Broca - critique

Résumé : Modeste écrivain, François Merlin tente d’achever son quarante-troisième roman d’espionnage et s’identifie tellement à son héros, l’extravagant agent secret Bob Saint-Clar, que leurs deux univers vont se juxtaposer : des aventures mexicaines au quotidien parisien…

Critique : Coproduit par Alexandre Mnouchkine, Le magnifique marque les retrouvailles entre Philippe de Broca et Jean-Paul Belmondo, après L’homme de Rio et Les tribulations d’un Chinois en Chine. Coécrit avec Francis Veber, Daniel Boulanger et Jean-Paul Rappeneau, le film a la griffe des comédies françaises populaires et de qualité, et mêle avec bonheur comédie d’aventures et parodie. En fait, Le magnifique emboîte avec habileté deux récits. D’une part, un film d’action met en avant Bob Saint-Clar, agent secret séducteur et efficace, parodie de James Bond ou d’OSS 117 (premières versions). Sur les côtes mexicaines, un improbable récit de course-poursuites et de séquestrations se déroule alors sous nos yeux, quand le spectateur réalise qu’il s’agit de l’histoire que tente d’écrire François Merlin, un écrivain raté, dont l’inspiration est aléatoire, et qui peine à obtenir une avance financière de la part de son éditeur.

Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset © 1973 STUDIOCANAL SAS – NICOLAS LEBOVICI – OCEANIA PRODUZIONI INTERNAZIONALI CINEMATOGRAFICHE S.R.L. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Une mise en abyme subtile est déployée par de Broca et ses coscénaristes. Si elle n’a certes pas l’ampleur du Providence de Resnais, la narration a suffisamment d’humour pour séduire, surtout en misant sur le parallèle entre l’environnement de l’écrivain et celui de son double, l’agent secret, incarnés tous les deux par Jean-Paul Belmondo. L’éditeur mesquin (Vittorio Caprioli) a les traits du méchant du récit d’espionnage, et la jeune voisine amoureuse (Jacqueline Bisset) se retrouve incarnée dans l’ersatz de James Bond Girl snobinarde du « livre dans le film ». On pense à un certain cinéma de scénariste des années 1950, celui d’un Duvivier ironisant sur les artifices d’écriture dans La fête à Henriette, mais aussi à de futures comédies culte made in France, de la trempe de La cité de la peur ou des OSS 117 revus et corrigés par Hazanavicius. Élégant et d’un montage très pro, Le magnifique souffre juste d’un rythme qui s’essouffle par moments et d’une fantaisie laborieuse dans deux ou trois séquences, comparativement à la réussite totale de L’homme de Rio.

Jacqueline Bisset © 1973 STUDIOCANAL SAS – NICOLAS LEBOVICI – OCEANIA PRODUZIONI INTERNAZIONALI CINEMATOGRAFICHE S.R.L. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Le film confirme en tout cas l’indéniable savoir-faire de Philippe de Broca, un réalisateur qui est l’auteur de plusieurs pépites dont Le roi de cœur, Le cavaleur ou, dans un registre plus sombre, le méconnu Chère Louise. Il n’est pas superflu de signaler aussi le plaisir que procurent les apparitions d’une galerie d’excentriques seconds rôles, dans la grande tradition du cinéma français, de Monique Tarbès en femme de ménage espiègle à Mario David en policier myope, en passant par Jean Lefebvre électricien égaré, Bernard Musson interprète franco-tchèque, Raymond Gérôme général guindé, ou Micha Bayard, gesticulante assistante de direction. On peut par ailleurs percevoir Le magnifique comme l’un des films de transition pour Belmondo. Le comédien a encore le panache qu’il avait déployé dans la première partie de sa carrière, lorsqu’il tournait avec Godard ou, déjà, de Broca ; et il se voit entouré d’une équipe artistique et technique de qualité. En même temps, il est déjà « Bébel », l’acteur phare du box-office, roi de la cascade, ce qu’il sera uniquement par la suite, après la parenthèse du Stavisky de Resnais.