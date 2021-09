Cheerful Wind - Hou Hsiao-hsien - critique et test DVD/Blu-ray

Résumé : Xiao Xinhui travaille comme assistante photographe sur le tournage d’une publicité. À cette occasion, elle fait la rencontre de Gu Jintai, un aveugle dont elle s’éprend alors qu’elle vient d’entamer une liaison avec le réalisateur qui l’emploie. Lorsque ce dernier lui propose de lui faire visiter l’Europe, la jeune femme, hésitante, devra choisir entre l’amour et son rêve le plus cher…

Critique : Voici plusieurs années que Carlotta Films entreprend de rééditer la cinématographie de Hou Hsiao-hsien dans des versions restaurées et ses premiers films avaient déjà fait, il y a quatre ans, l’objet d’un coffret intitulé "6 œuvres de jeunesse". Celui-ci réunissait ainsi son premier long-métrage Cute Girl, ainsi que Green Green Grass of Home, qui constituent avec Cheerful Wind, la « trilogie romantique » du réalisateur .

Tourné avec le même trio de vedettes de variété et par la même équipe que Cute Girl, le second film de HHH (d’abord sorti sous le titre de Play While You Play) est, lui aussi, un long-métrage ponctué de tubes locaux, qui privilégie le divertissement à la vraisemblance.

Copyright : Carlotta Films

Filmé en CinémaScope d’après un roman de Chiung Yao, célèbre auteure de romances qui a également produit le long-métrage, il s’agit de fait, comme le premier film du réalisateur, d’un mélodrame commercial, pour ne pas dire formaté, aux péripéties convenues, à l’humour potache et au happy end consensuel.

Les éléments narratifs en sont toutefois mieux pensés : ainsi raconte-t-il, sur fond de triangle amoureux, la rencontre entre une femme photographe et un homme atteint de cécité, sous le regard d’un réalisateur. Et, bien que Hou Hsiao-hsien juge que ce long-métrage fait partie de la « préhistoire » de son cinéma, on y retrouve déjà ses thèmes de prédilection, comme l’opposition entre la ville et la campagne ou bien l’importance accordée à l’enfance.

Copyright : Carlotta Films

Le futur réalisateur des Fleurs de Shanghaï prend d’abord ostensiblement ses distances avec la conception confucéenne de la famille, puisque l’héroïne, alors qu’elle vient d’entamer une liaison avec le directeur de l’agence qui l’emploie, s’éprend d’un homme, et devra in fine choisir entre l’amour et ses rêves de carrière.

HHH y filme également déjà dans le style documentaire qui deviendra la marque de fabrique de la nouvelle vague taïwanaise, comme dans cette scène où la jeune femme accepte de lire Les Frères Karamazov (une référence incongrue et sans doute personnelle) à son bien-aimé et à ses camarades aveugles, joués par de véritables handicapés, et acteurs non professionnels.

Copyright : Carlotta Films

Enfin, malgré sa photographie très colorée et son ton enjoué, le long-métrage s’avère aussi et surtout subtilement subversif de la dictature qu’exerçait encore à l’époque le Kuomintang : dans une scène très symbolique, l’héroïne, devenue enseignante, préfère ainsi, malgré la réprobation de sa directrice, faire peindre aux enfants dont elle a la charge des scènes maritimes plutôt des slogans gouvernementaux.

Peut-être faut-il y voir une manière pour le cinéaste de suggérer dès ses débuts que, bien qu’il acceptât en apparence les contraintes imposées par l’industrie du divertissement taïwanais, il souhaitait avant tout s’en affranchir et construire un cinéma qui lui soit propre.

Le test du DVD/Blu-ray

Cheerful Wind était jusqu’alors inédit en France et n’avait donné lieu qu’à quelques projections en cinémathèque. La nouvelle restauration du film au format 2K, effectuée en 2018 par le Taiwan Film and Audiovisual Institute, a permis à Carlotta Films de lui offrir une première édition en vidéo, qui nous permet de visionner un long-métrage que le temps avait considérablement altéré.

Les suppléments sont de qualité, mais c’est surtout le travail de restauration qui fait l’intérêt de cette édition, que ce soit en DVD et en Blu-ray.

Image :

Cette édition propose la récente restauration réalisée à partir du négatif 35mm original : le résultat n’est pas parfait, mais le matériau d’origine était tellement dégradé que la prouesse ne peut qu’être saluée.

Son :

La version originale en mono est, à quelques détails près, très honorable : on remerciera également l’éditeur Carlotta Films de ne pas avoir imposé des sous-titres français.

Suppléments :

Le disque réunit trois suppléments : un très court comparatif qui permet au spectateur de prendre conscience de l’impérieuse nécessité du travail de restauration ; un entretien d’un quart d’heure avec Jean-Michel Frodon, intitulé Frémissements, qui constitue une bonne présentation du film ; et une bande-annonce, qui n’est malheureusement pas celle d’époque.