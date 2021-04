Chroniques du temps de la guerre (1941-1943) – George Orwell - chronique du livre

Résumé : Chroniques du temps de la guerre (1941-1943) nous permet de redécouvrir les textes des émissions que George Orwell avait mis en place pour la BBC pendant la seconde guerre mondiale.

Critique : L’auteur de 1984 et de La Ferme des animaux a décidé de se battre à sa manière pendant la Seconde Guerre mondiale. Embauché à la BBC, il monte toute une série d’émissions à destination de l’Inde (qui appartenait encore à cette époque à l’Empire britannique), mais aussi du reste du monde. Dans ces programmes, il parle du conflit, bien sûr, fait le point sur les batailles, les avancées ou le recul des alliés et des forces de l’Axe. Il s’attarde surtout à démonter le fonctionnement de la propagande nazie.

C’est avec précision qu’Orwell écoute les discours de l’ennemi et se documente sur lui. Et c’est avec la même mathématique guerrière qu’il démonte, engrenage par engrenage, les visées et les méthodes du prosélytisme du Troisième Reich, pour tenter de faire échouer son projet, en semant le doute et la dissension chez les adversaires.

Toutes ces chroniques, regroupées en deux parties, suivent donc deux grandes directions : la guerre, par l’exposition des faits, des batailles, des informations, par le démontage systématique des discours que produisent les force de l’Axe, et la littérature, puisqu’il s’agit de redonner courage aux peuples libres, et à ceux qui sont réduits en esclavage par l’ordre nouveau, grâce aux livres. En compagnie de plusieurs invités, souvent poètes eux-mêmes, Orwell aborde de différentes manières la poésie, le roman, les nouvelles, qu’il s’agisse de lectures à plusieurs voix, d’adaptations sous forme de pièces radiophoniques, de fausses interviews d’auteurs morts comme Jonathan Swift, venu parler des voyages de Gulliver, de tables rondes autour d’un thème où l’on évoque des poètes autant que de leurs œuvres. Orwell varie les approches et nous offre des voyages littéraires.

Ces chroniques s’étalent de 1941 à 1943, année où, ne supportant plus la censure imposée par le ministère de l’information anglais, l’écrivain démissionne de son poste.

Toutefois, Orwell ne s’est pas contenté de se battre depuis son siège de radio. Rappelons qu’il est allé s’engager sur le front espagnol, en 1936, pour défendre les forces républicaines.

Ce livre permet de mieux comprendre ce qui poussera l’écrivain, après la guerre, à écrire ses deux œuvres phares pour lesquelles il est mondialement connu : La ferme des animaux et 1984. Mais surtout, à travers ces pages, nous découvrons un ardent défenseur de la culture et de la liberté.

Chroniques du temps de la guerre (1941-1943) se révèle un recueil très riche, foisonnant d’idées, qui offre une image différente de George Orwell et documente les rouages de la politique de propagande menée par les Allemands ou les Japonais.