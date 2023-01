Claire Devers - notes biographiques

Sa maîtrise de philosophie en poche, Claire Devers intègre l’IDHEC (Institut des hautes études cinématographiques), de 1983 à 1986. Après trois courts métrages dont l’un, Carré dégradé, obtient le prix spécial du jury du Festival de Belfort, elle passe à la réalisation de longs métrages. En 1986, Noir et blanc reçoit la Caméra d’or lors du Festival de Cannes. Cette récompense semble signer le début d’une histoire d’amour avec le Festival, puisque son second film, Chimère (avec Béatrice Dalle), fait partie de la sélection officielle 1989. Mais ce second long métrage est un échec critique et public. En 1992, Max et Jérémie (avec Philippe Noiret et Christophe Lambert) lui donne l’occasion de changer de ton et de registre, à travers la rencontre insolite entre un tueur de la vieille école et un jeune voyou impulsif chargé de l’éliminer. En 2003, Les marins perdus, son quatrième film, est une adaptation du roman de Jean-Claude Izzo. Elle revient au grand écran avec Pauvre Georges ! (2018).

Parallèlement à sa carrière cinématographique, Claire Devers tourne pour la télévision. En 1987, elle réalise un épisode de la série Sueurs froides avec Marie Trintignant. Elle adapte ensuite une nouvelle de Georges Simenon dans Le crime de Monsieur Stil. En 2000, dans le cadre de la collection "Gauche-Droite" proposée par Arte, elle dirige Dominique Blanc et Denys Podalydès dans La voleuse de Saint-Lubin. Suivent les téléfilms Le pendu (2007, d’après Henry James) et Envoyez la fracture, ce dernier faisant partie de la collection "Suite noire" (2009) d’Arte. Sa dernière production télévisuelle est Rapaces (2012), sur les marchés financiers, interprétée par Grégory Gadebois et Julie-Marie Parmentier.

Filmographie

Noir et blanc (1986)

Chimère (1989)

Max et Jérémie (1992)

Les marins perdus (2003)

Pauvre Georges ! (2018)