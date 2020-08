Conférence de France Télévisions Animation, au festival d’Annecy Online

News : Il y a quelques semaines, à l’occasion du festival d’Annecy 2020 online, l’équipe animation de France Télévisions a présenté ses projets en développement, après avoir évoqué l’impact du confinement sur ses programmes : hausse des fréquentations et diffusions accrue de programmes d’apprentissage. C’était également l’occasion pour le groupe d’évoquer le succès de leur plateforme en ligne : Okoo, lancée en décembre dernier. Gratuite et sans publicité, elle dispose de programmes variés ludo-éducatif pour les 3-12 ans, issus de productions majoritairement françaises.

Les nouveaux contenus à la demande et programmes télévisés classiques en développement s’organisent autour des thèmes du féminisme, du vivre-ensemble, et de la découverte sous toutes ses formes : gestions des émotions, éveil scientifique, écologie… France Télévisions propose, cette année, vingt nouvelles séries, tandis que seize autres sont actuellement en développement.

En matière de format, le groupe met en évidence une volonté de se tourner davantage vers les feuilletons : des séries où les personnages ne se retrouvent pas à leur point de départ à la fin de l’épisode, et dans lesquelles ils grandissent. Ce type de narration concorde avec la volonté de croissance des enfants et entre en résonance avec leurs évolutions perpétuelles, tout en permettant de développer des intrigues plus riches. Concernant les programmes pour les plus grands, il s’agit également de proposer des adaptations de romans célèbres, susceptibles de les encourager à se tourner vers la lecture de l’œuvre originale. Les nouveaux projets, aux genres variés, donneront une grande place à l’action et l’émotion, mais resteront imprégnés d’une dimension éducative dont l’approche ne sera pas « scolaire ». Les téléspectateurs pourront cependant approfondir certains sujets, grâce à des contenus supplémentaires spécifiques, à la demande.

Voici quelques-unes des créations à découvrir bientôt : Edmond et Lucy, des personnages découvrant la richesse de l’écosystème, Luz et les Sonidos, l’histoire d’une petite fille sourde qui, en accompagnant sa mère à un concert de musique classique, fait la rencontre de petits personnages représentant les émotions provoquées par les symphonies, Mumfies, un éléphant empathique qui apprend l’amitié, Anna et ses amis, l’histoire d’une petite fille qui, à l’aide de ses amies imaginaires, apprend à composer avec les désirs des autres, Pompon ours, une série d’aventures sur la découverte et l’acceptation de ses limites, Le refuge d’Audrey, sur l’enjeu de la sauvegarde des espèces menacées, Les qui-quoi, fondé sur un héros capable de faire apparaître ce qu’il dessine : cet animé présente la dynamique de groupe et aborde ce qu’est l’amitié.

Pour ce qui est des comédies, on pourra bientôt voir une adaptation de Pinocchio, ainsi qu’Idéfix. une série dont le héros est le célèbre chien éponyme, Moi à ton âge, où un petit garçon fait des bonds dans le passé et affronte les problèmes que son père rencontrait à cette époque, et Héros à moitié : un demi-frère et une demi-sœur, chacun doté d’une « moitié de pouvoir », qui doivent s’allier dans leurs aventures, en concordance avec la nécessité qu’ils ont de composer ensemble. Deux feuilletons, adaptations de célèbres romans, sont aussi en préparation : Tobie Lolness actuellement en production, et Ewilan, en développement. Une adaptation feuilletonnante du dessin animé unitaire La vie de château est également en cours de création.

Concernant les suites de séries déjà diffusées, nous retrouvons : Les comptines d’Okoo, saison 2, Petit Malabar, saison 2, Gorgosaurus, saison 2 et 3, Simon, saison 4, Oscar et Malika saison 2 et Anatole Latuile, saison 2.

Côté long métrage, France 3 cinéma n’est pas en reste, avec une adaptation de Yakari, Josep, qui évoque la vie du peintre Bartoli pendant la guerre civile (sortie prévue en septembre 2020), Calamity, sur l’enfance de Calamity Jane, en compétition à Annecy et en salle en octobre 2020, Petit Vampire, Ernest et Célestine, Le voyage de Charivari Les aventures de Pil, animé médiéval et féministe, et Où est Anne Frank, une adaptation artistique du journal d’Anne Frank.

Malgré l’incertitude persistante concernant l’avenir de France 4, France Télévisions prévoit de continuer à investir dans le développement de ses programmes animés, mais toujours à destination des enfants. Aucun nouveau programme réservé aux adolescents et adultes, à l’instar de Monsieur Flap et de La petite mort, n’a été annoncé. La sortie des nouveautés de la chaîne n’a pas été retardée par la crise sanitaire. Dans une démarche de solidarité envers les cinémas, le groupe diminue peu à peu la diffusion de longs métrages, pour encourager les spectateurs à retourner dans les salles.