Cannes 2024 : Kirill Serebrennikov en compétition officielle

Résumé : Tout à la fois militant, révolutionnaire, dandy, voyou, majordome ou sans abri, il fut un poète enragé et belliqueux, un agitateur politique et le romancier de sa propre grandeur. La vie d’Edouard Limonov, comme une trainée de soufre, est un voyage à travers les rues agitées de Moscou et les gratte-ciels de New York, des ruelles de Paris au cœur des geôles de Sibérie pendant la seconde moitié du XXe siècle.

– Scénario : Pawel Pawlikowski, d’après le roman d’Emmanuel Carrère

– Distributeur : Pathé

– Principaux acteurs : Ben Whishaw, Masha Mashkova, Thomas Arana, Sandrine Bonnaire, Corrado Invernizzi, Viktoria Miroshnichenko, Odin Lund Biron, Louis-Do de Lencquesaing

Kirill Serebrennikov à Cannes

2016 : Le disciple, Un Certain Regard, Prix François Chalais

2019 : Leto, Compétition officielle : Cannes Soundtrack Award

2021 : La fièvre de Petrov, Compétition officielle

2022 : La femme de Tchaïkovski, Compétition officielle

Ben Whishaw © Wildside, Chapter 2, Pathé Films, Fremantle España, France 3 Cinéma. Tous droits réservés.

Kirill Serebrennikov entreprend des études scientifiques puis se tourne vers le théâtre et le cinéma. Il met en scène Gorki, Brecht ou Shakespeare dans des théâtres de Moscou, signe des opéras au Bolshoï et en Europe, et crée trois spectacles au Festival d’Avignon. Son théâtre est engagé et audacieux. Il aborde le cinéma en 1998 avec le thriller Razdetyye. Il se consacre ensuite à la télévision avant de revenir au grand écran en 2004. Il tourne alors six longs métrages qui ne connaissent pas d’exploitation dans les salles françaises.

Ragin (2004) est primé au Festival de Karlovy, Jouer les victimes (2006) au Festival de Rome, et Jour sans fin à Youriev (2008) à Locarno, L’adultère (2012) est sélectionné à Venise, avant d’être récompensé au Festival de Wiesbaden. C’est également en 2012 que les autorités russes confient à Srebrennikov la direction du Gogol Center. Cette période voit le prestige européen de l’artiste augmenter, sur les planches et au grand écran. En même temps, il conforte son image de personnalité subversive.

"Le disciple" © 2016 Hype Film / ARP Sélection. Tous droits réservés.

Son long métrage Le disciple (2016) est présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes et obtient le Prix François-Chalais. Ce récit d’un adolescent en pleine crise mystique et glissant dans l’obscurantisme s’avère incisif et efficace. Il constitue aussi une satire au vitriol de la société russe. Le film est par ailleurs le premier de son auteur à être distribué en France. Leto (2019) relate l’ascension de Viktor Tsoï, chanteur-compositeur et cofondateur de Kino, l’un des groupes musicaux les plus talentueux de la scène russe. Le biopic est en compétition officielle au Festival de Cannes et y obtient le Cannes Soundtrack Award.

Mais Serebrennikov connaît depuis 2017 des déboires judiciaires : il fait l’objet d’un procès pour détournement de fonds publics ; de nombreuses voix s’insurgent pour dénoncer une volonté étatique d’étouffer un artiste dissident. Assigné à résidence, il ne peut se rendre à Cannes pour présenter Leto. Il en sera de même pour La fièvre de Petrov qui est également en compétition officielle au Festival de Cannes 2021.

Le film raconte une journée dans la vie d’un auteur de bandes dessinées et de sa famille, dans la Russie post-soviétique. Serebrennikov peut enfin se déplacer à Cannes en 2022 pour présenter le flamboyant La femme de Tchaïkovski, dans un contexte de guerre en Ukraine. Et c’est dans le cadre d’une coproduction franco-italienne, avec équipe internationale, que Serebrennikov réalise Limonov, la ballade, son quatrième long métrage à être sélectionné en compétition officielle.