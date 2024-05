Cannes 2024 : Meryl Streep Palme d’or d’honneur

News : Meryl Streep a déclaré : « Je suis extrêmement honorée d’apprendre que je vais recevoir ce prix prestigieux. Remporter une récompense à Cannes, pour la communauté internationale des artistes, a toujours représenté la plus haute distinction dans l’art de la réalisation cinématographique. Se tenir dans l’ombre de ceux qui ont déjà été récompensés est à la fois une leçon d’humilité et une expérience palpitante. J’ai hâte de venir en France pour remercier en personne chacune et chacun en mai prochain ! ». Meryl Streep avait remporté le Prix d’interprétation féminine en 1989 pour Un cri dans la nuit de Fred Schepisi. Deux autres de ses films avaient été présentés en compétition officielle, à savoir Manhattan (1979) de Woody Allen et The Homesman (2014) de Tommy Lee Jones.

Meryl Streep © Brigitte Lacombe

Meryl Streep débute au théâtre en 1971 et au cinéma quatre ans plus tard. Le grand public la découvre véritablement avec Voyage au bout de l’enfer (1978) de Michael Cimino et la mini-série Holocauste. L’année 1979 confirme sa qualité de jeu : elle incarne l’ex-épouse de Woody Allen dans Manhattan, et celle de Dustin Hoffman dans Kramer contre Kramer, qui lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Les années 80 la consacrent grande star du cinéma hollywoodien. Le romanesque lui sied avec La maîtresse du lieutenant français (1981) de Karel Reisz ou Out of Africa (1986) de Sydney Pollack. Elle obtient l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de mère déportée dans Le choix de Sophie (1982) d’Alan J. Pakula, d’après le roman de William J. Styron. Meryl Streep est aussi l’interprète d’un certain cinéma engagé hollywoodien, lanceuse d’alerte dans Le mystère Silkwood (1983) de Mike Nichols.

Elle obtient d’autres nominations à l’Oscar de la meilleure actrice pour des rôles à effets, clocharde dans Ironweed (1987) de Hector Babenco, ou mère accusée d’infanticide dans Un cri dans la nuit (1989) de Fred Schepisi, pour lequel elle reçoit aussi le prix d’interprétation féminine à Cannes. Les années 90 maintiennent son prestige mais peu d’œuvres sont réellement marquantes, à l’exception du touchant Sur la route de Madison (1995) de Clint Eatswood, dans une composition de mère de famille.

Plus intéressantes sont les années 2000. On la remarque dans Adaptation de Spike Jonze et The Hours de Stephen Daldry (2002) ; elle joue une redoutable sénatrice dans Un crime dans la tête (2004), version Jonathan Demme. Elle triomphe ensuite en rédactrice en chef de magazine de mode dans la comédie Le diable s’habille en Prada (2006) de David Frankel. Et obtient son second Oscar de la meilleure actrice pour le rôle de Margaret Thatcher dans La dame de fer (2011) de Phyllida Lloyd, une production académique où elle est en roue libre.

Meryl Streep tourne ensuite une vingtaine de longs métrages, dont les meilleurs sont le biopic Florence Foster Jenkins (2016) de Stephen Frears et Pentagon Papers (2017), dans le rôle de la patronne de presse Katharine Graham. Elle tient également d’intéressants seconds rôles dont celui de la vieille tante sarcastique dans Les filles du docteur March (2019) de Greta Gerwig.

Outre son parcours cinématographique impressionnant, Meryl Streep est active sur les planches. Elle y a joué Tennessee Williams, Tchekhov ou Brecht, et a collaboré avec Mike Nichols, Ulu Grosbard et les frères Coen.