Corto Maltese T.16 : Nocturnes berlinois - Juan Diaz Canales, Rùben Pellejero - La chronique BD

Résumé : À Berlin, en 1924, la vie reprend tant bien que mal, mais une ombre plane. Corto Maltese est là pour retrouver son vieil ami Steiner, mais lorsqu’il apprend sa mort, il hésite à quitter une ville de Berlin devenue pernicieuse...

Critique : Après un intermède orchestré par Bastien Vivès, on retrouve le tandem Canales/Pellejero pour assurer l’héritage d’Hugo Pratt et livre un seizième tome. L’héritage du maître est entre de bonnes mains : les héritiers s’inscrivent dans une continuité sobre et efficace avec une aventure philosophique, ésotérique et un poil historique. En choisissant le cadre d’une capitale berlinoise en plein doute, en pleine hésitation, entre le jour difficile de la République de Weimar et la nuit farouche des chevaliers teutoniques, on se souvient que la guerre ou l’après-guerre est quelque chose de familier à Corto, du jeune homme de la guerre russo-japonaise à La Ballade de la mer salée sur fond de Première Guerre mondiale dans le Pacifique. On retrouve cette fois un Corto plus âgé et un peu plus sage, qui laisse devant lui arriver le coup d’État nazi. Avec une affaire de vengeance, de complot et de cinéma des années folles, le programme est chargé et, en dépit de quelques lenteurs, l’intrigue se tend et finit par se résoudre, avec l’ombre du tarot et du golem.

Assez sobre, le dessin se focalise sur un Corto tourmenté et qui sait sa quête de vengeance n’est pas positive. Autour de lui se dessine une ville de Berlin crépusculaire. Les spectacles et plateaux de tournage, le déplacement vers Prague ne peuvent pas atténuer cette impression d’ensemble d’une dégradation de tout ce qui entoure Corto, comme si une Europe triste et creuse s’ouvrait dans cet album.

Nocturnes berlinois acte le passage de flambeau au duo Canales/Pellejero, qui rendent hommage au maître dans ce bel album fidèle à l’esprit du personnage de Pratt.