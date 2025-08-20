Dali en 400 images – William Jeffet - chronique livre

Résumé : « Dali en 400 images » présente la vie de Salvador Dali (1904-1989) en parcourant toutes ses périodes artistiques. Quatre cents peintures et de nombreuses photographies illustrent ce voyage.

Critique : Né en 1904, mort en 1989, Salvador Dali a traversé le XXe siècle. Il a connu les avant-gardes artistiques et le développement de l’art moderne. Il commence à peindre à l’âge de six ans, en suivant différents styles : impressionnisme, pointillisme, cubisme... Salvador Dali s’essaye aux écoles de son temps avec une rapidité et une faculté d’assimilation étonnantes. On se rend compte de la diversité de ses créations en voyant ces œuvres d’adolescence.

Le livre revient sur la période surréaliste des années 1920 et 30, puis explique que Salvador Dali a effectué plus tard, après la guerre de 39-45, un retour au classicisme, défendant les maîtres de la peinture ancienne, dont Velazquez. En voyant les tableaux de cette période, on comprend que sa vision de la peinture classique a absorbé ses différents thèmes : paysages désertiques, plage de son village de jeunesse, symboles spirituels, objets et corps fondants...

Salvador Dali, après les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, s’est intéressé à la physique nucléaire et aux mathématiques avancées. Il s’en inspire pour décomposer les corps et objets afin de créer des tableaux vertigineux où l’image se fractionne en bulles, voire se découpe en perspective.

Dans ses dernières toiles, il a poussé plutôt son style vers l’épure. Qu’aurait-il encore exploré si la maladie de Parkinson ne l’avait pas obligé à s’arrêter de peindre ? Nous ne le saurons jamais.

À côté de l’œuvre, ce recueil montre aussi l’intérêt que Salvador Dali portait à son image. Il a pu conjuguer le talent d’artiste et d’explorateur des possibilités picturales avec un sens de la communication qu’il a développé toute sa vie. Il a ainsi pu faire connaître son œuvre dans le monde entier.

Le port de Cadaquès de nuit, Salvador Dali, vers 1918 Huile sur toile, 18,8x26,4cm The Dali Museum, St. Petersburgh, Floride Copyright Éditions Hazan et William Jeffet 2025 Copyright Fundacio Gala & Salvador Dali – SABAM, Belgique, 2025

Le livre se divise en sept chapitres, commençant chacun par un texte illustré par des photographies, puis laissant la place aux œuvres. Les représentations sont de bonne qualité et en parcourant ces quatre cents toiles, on découvre de manière beaucoup plus claire les chemins empruntés par Salvador Dali, au-delà du surréalisme.

Ces peintures étonnantes mélangent les genres, styles et influences. On retrouve là les personnages de Fernand Léger, ici les décors de Giorgio de Chirico et ainsi de suite. Salvador Dali absorbe tout ce qui l’entoure, le mélange et crée son propre univers.

Il peut aller d’un style impressionniste, où les traits de peinture sont apparents, à un réalisme extrême, où l’on ne discerne plus la trace du pinceau. Ses toiles comportent occasionnellement de petits détails, des effets d’optique, qu’il faut prendre le temps de discerner. On peut regretter que les grandes toiles de plus de trois mètres se réduisent aux dimensions de la page. Car les éléments de petite taille sont alors beaucoup moins apparents. Mais cela reste un plaisir à observer. Notons que la folie du peintre se retrouve autant dans ses dessins que dans les titres de ses créations, parfois longs de plusieurs lignes.

Dali en 400 images est une plongée fascinante dans l’œuvre de Salvador Dali. Ce livre permet de réaliser à quel point le travail de cet artiste est varié, riche d’influences et de références.