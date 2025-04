Au cœur du désert – Jean-François et Maryse Charles – la chronique BD

Résumé : Le jeune lieutenant Norman Pyle est appelé pour sa première mission au Fort Leavenworth dans le Kansas. Il est chargé de ramener à la raison un colonel de l’armée. Ce dernier, après s’être vaillamment illustré dans de grandes batailles, a fini par se rallier aux Indiens Navajos qu’il a combattus. Cette situation entache l’image de l’armée. C’est une mission d’autant plus particulière que cet homme, à retrouver est le frère du jeune missionné. Son périple à travers le désert de {Monument Valley} sera aussi celui d’un voyage au cœur de la solitude des hommes.

Critique : Cet album est un vrai récit d’aventures, celle d’une quête à travers l’Amérique de la fin du XIXe siècle, un western. Jean-François Charles, le dessinateur, s’inscrit pour la réalisation esthétique de l’album dans la veine naturaliste du genre. Parmi ses sources d’inspiration, le peintre américain Frédéric Remington. Les hommes autant que la nature sont au premier plan de ce livre. Les paysages dessinés par Jean-François Charles sont emplis de plénitude, mais aussi de nostalgie pour un monde qui disparaît… La dénonciation sans plainte d’une corrosion que l’on ne saurait nommer.

Les pages sont d’une belle maîtrise graphique, l’auteur faisant le choix de l’acrylique à même le crayonné, ce qui donne de la profondeur au dessin et de la matière brute… Comme l’est l’atmosphère du récit.

Au cœur du désert a été réalisé à quatre mains par Jean-François et Maryse Charles, couple dans la vie et duo déjà éprouvé dans la création. Ils ne s’étaient pas encore frottés au genre western alors qu’ils l’apprécient depuis longtemps et que l’envie de s’y plonger existe depuis leur premier voyage aux États-Unis dans les années 1970. Pour accomplir leur projet, ils font un choix audacieux, adapter le roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres dont l’action se situe au Congo, au temps des colonisations européennes de l’Afrique, à celui du contexte américain de l’après-guerre de sécession.

© Le Lombard, Charles. Tous droits réservés.

Au fil des pages, le lecteur fait la rencontre de personnages multiples, des militaires et des civils, des bergers itinérants et des éleveurs entrepreneurs, des colons qui cherchent un lieu où s’installer et des Indiens qui doivent désormais partager bon gré mal gré, les terres de leurs ancêtres. Bon nombre de ces hommes et ces femmes témoignent d’une dignité forgée à force de rudesse. En arrière-fond du récit de l’album, se développe une réflexion sur cette période de l’histoire de l’Amérique, mais aussi l’absurdité des conquérants qui détruisent par leurs actions ce qu’ils acquièrent, la mise en péril d’une civilisation, quand l’autre se construit.

L’atmosphère est lourde, souvent triste et parfois très cruelle. Pourtant, ce récit n’est pas que noirceur, les violences ne sont pas exhibées. À l’inverse à plusieurs moments, il y a de la beauté qui surgit : celles des paysages déjà, mais aussi celles d’hommes et de femmes qui renoncent à leur ego pour ne pas détruire plus encore, celle de l’entraide, celle de gestes et de paroles qui assagissent et pardonnent. Serait-ce cette vérité qu’Adam Pyle, parti en quête de son ainé, découvre au cœur du désert ? Tout au long de sa traversée du désert, celui-ci se remémore les souvenirs de sa jeunesse auprès d’un grand frère dont il était admiratif et se questionne sur celui qu’ il est face aux destins qu’il rencontre.

© Le Lombard, Charles. Tous droits réservés.

Cette bande dessinée tout en clair-obscur, dans des paysages somptueux nous emmène au cœur de l’histoire américaine, de ses paysages imposants où l’humanité se dévoile sans forcément se laisser entièrement comprendre.

Un album qui rejoint la collection Signé de l’éditeur Le Lombard et qui plaira sûrement au lecteur en quête de grandeur et de réflexions humaines.