Damn Them All T.1 - Simon Spurrier, Charlie Adlard - la chronique BD

Résumé : Lorsque son oncle, occultiste reconnu passe de vie à trépas, la famille d’Ellie se réunit, mais c’est à elle seule de gérer le bourbier démoniaque qui menace de se répandre. Coïncidence, les démons déboulent facilement, et de plus en plus d’humains les contrôlent...

Critique : Entre Constantine et Hellboy, cette nouvelle série signée Adlard a de quoi emballer du démon et du lecteur potentiel. Avec un ton badass qui rappelle certains pulp façon Ed Brubaker et Sean Phillips, quelques scènes d’actions sympathiques et une ribambelle de personnages plus pourris les uns que les autres, le scénario a sa part de mystère, mais le plus important réside ailleurs : les démons y sont finalement assez bien traités, comme des enfants aux pouvoirs impressionnants (ou non) qui seraient convoqués contre leur gré dans un monde où tout les scarifie. D’ailleurs, il y a une réelle science de la démonologie dans ces pages, qui font figure de codex rassemblant les différents écrits séculaires de ceux qui ont bien voulu s’intéresser aux Démons. Avec des pages bien fichues car très intéressantes sur les différents démons mineurs, malédictions notables et rituels nécessaires, Damn Them All amène une certaine fraîcheur dans un genre que Hellboy avait bien dépoussiéré en son temps.

© Delcourt / Adlard

Pas de surprise au niveau des graphismes, puisque Adlard n’a pas dérogé à son style que les fans de Walking Dead reconnaîtront bien, seulement plus détaillé, plus fourni, plus coloré aussi, pour construire des pages où les démons occupent l’essentiel de la place et où pas mal de pentagrammes, objets importants pour l’intrigue et autres runes anciennes viennent se loger, prendre une petite place qui pourraient s’avérer utile, même si encore une fois, les pages sur les entités démoniaques restent les moments forts de ce premier tome, non pas tant par leur aspect ou leur style, mais bien par les informations claires et abouties qu’elles proposent.

© Delcourt / Adlard

Avec ce très bon et très prenant premier tome, Adlard et Spurrier lancent une série fantastique qui devrait s’offrir un public étoffé, de Constantine à Walking Dead en passant par Hellboy, il y a de quoi faire dans ce comic plein de punch.