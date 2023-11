Dans ma bulle #321 - La 13e édition du SoBD, avec Renaud Chavanne

Le SoBD s’installe du 1er au 3 décembre à la Halle des Blancs-Manteaux, au cœur de Paris, avec une programmation élargie qui débute le 23 novembre 2023 pour se terminer le 29 janvier 2024.

Le salon mettra en avant pour sa 13e édition, deux auteurs : Loustal et Erwin Dejasse et un pays : l’Espagne, l’une des grandes nations de la bande dessinée qui sera à l’honneur au cours d’une quinzaine présentant des artistes, leurs travail, l’histoire de la BD en Espagne et les enjeux contemporains qui définissent son écosystème.

Le SoBD 2023, c’est aussi 150 artistes et auteurices attendu-es, plus de 70 exposants, des tables rondes et rencontres, des ateliers et master class, des dédicaces et douze expositions exclusives (Loustal, Guillaume Trouillard, Lécroart, Claire Malary, la BD espagnole....).

Renaud Chavanne, organisateur et fondateur de l’événement, nous dévoile une partie de la programmation, au micro de Fred Michel.