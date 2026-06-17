Défense de la poésie – Percy Shelley - chronique livre

Résumé : « Défense de la poésie » débute par une simple question : pourquoi ce livre de 1821 pourrait-il nous parler encore aujourd’hui ? À partir de là, l’origine du recueil est présentée et la démarche de Shelley expliquée. Suit ce texte sur le rôle de la poésie.

Critique : Percy Shelley nous parle des grands poètes, de leurs rôles et des raisons qui font que la poésie est indispensable au monde, tout comme les autres arts.

Il retourne le constat qu’on entend souvent : la poésie entraîne vers les mauvaises mœurs. Pour Shelley, c’est la société qui est responsable, car la poésie émane d’une société, d’une culture. Si la société est en défaillance, alors ses arts le seront et si elle est brillante, alors ils le seront aussi. Ainsi, on pourrait presque interpréter en disant que toute société a la poésie qu’elle mérite.

On peut trouver Shelley plus pertinent quand il explique que la poésie permet de faire ressortir la beauté du monde, autant à partir du beau que du laid. Il s’agit d’un langage qui nous donne à voir ce qui nous entoure autrement.

Il est important de bien suivre le raisonnement de l’auteur, car pendant une grande partie du texte, il expose des éléments souvent abstraits et des concepts importants. Shelley use de rigueur pour construire son argumentation. Certes, il met en avant la poésie parmi les arts, se permet quelques digressions mais, contre vents et marées, il tente d’établir pourquoi la poésie est nécessaire.

La défense d’une poésie inspirée, qui surgit à l’improviste et s’oppose à l’idée de travail et de réécriture, fait aussi partie des idées de Shelley sur son art. Ce recueil court, de moins de cent pages, nous livre donc ces réflexions engagées de Percy Shelley, parfois biaisées par son opinion.

Dans l’avant-propos, Marc Porée revient sur les raisons qui ont poussé Shelley à prendre la plume et se penche sur la construction employée par le poète dans cet ouvrage. Le livre se finit avec un résumé des grandes dates de la vie de Shelley, où l’on se rappelle qu’il fut l’auteur d’[Ozymandias et l’époux de Mary Shelley, l’autrice de Frankenstein.

Avec Défense de la poésie , Percy Shelley explique pourquoi la poésie est présente de tout temps et en quoi elle joue un rôle capital dans toute société.