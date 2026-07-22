Sur la route d’Omaha - Cole Webley - critique

Résumé : Ella et son frère Charlie sont réveillés en pleine nuit par leur père. Sans explication, il les embarque pour un long voyage sur les routes du Midwest. Alors que les deux jeunes enfants découvrent un monde qu’ils n’ont jamais vu, leur père demeure mutique et soucieux. Ella commence alors à entrevoir la vérité derrière ce voyage improvisé…

Critique : Tout est déjà écrit dès la première scène : la voiture qu’il faut lancer dans les rues pour qu’elle démarre, la femme shérif qui attend devant la porte de la maison pour reprendre les clés, et les enfants qui doivent à la hâte faire leurs bagages. Ce voyage vers Omaha semble déjà promis à un non-retour, avec, à la tête, ce père, grave et aimant à la fois, incapable de dire trois mots à ses enfants sur ce qui les attend.

En dépit du titre, Sur la route d’Ohama n’est pas un énième road movie parsemé de personnages étonnants, dont le cinéma raffole. Le long-métrage est surtout le portrait d’un père et de ses deux enfants, contraints de fuir un secret révélé seulement à la fin, où l’amour et le vertige semblent constituer les deux faces d’une même pièce. La route est désertique et, pour combler l’ennui, la fille aînée passe un CD enregistré par sa mère dont on comprend très vite qu’elle est décédée. Il y a évidemment du drame là-dedans, même si la mise en scène, très dépouillée, refuse d’emprunter les ressorts racoleurs du mélodrame. La vérité du film se joue dans les regards, les gestes infimes d’un père et de ses enfants, les non-dits terrifiants et cette route qui se poursuit vers des horizons sombres.

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La grandeur du film trouve ses origines dans l’interprétation magistrale de John Magaro. Sans en rajouter dans les élans lacrymaux ou les émotions, l’acteur habite son personnage avec une immense dignité. On ne trouve jamais un geste de trop, une parole maladroite, et le désespoir de ce père qui aime follement ses enfants est perceptible en permanence dans les regards lancés vers le ciel, ou les coups de fil désespérés où il supplie qu’on lui trouve des solutions. On pressent la solitude terrible de cet homme, dans un système social américain où les aides sont inexistantes et la protection de l’enfance peu à la hauteur des enjeux. Quelques beaux personnages empreints de compassion, comme l’infirmière ou l’agente qui refuse de le verbaliser, donnent un peu d’espoir dans un univers sombre où la pauvreté contraint les individus aux actes les plus désespérés.

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Le long-métrage exhale une mélancolie douce qui ne sombre jamais dans l’excès. L’amour qui unit le père et ses deux enfants remplit l’écran, à l’image de ces musiques joyeuses qui accompagnent leur périple. Le spectateur pressent le drame et pourtant, il ne retient que ces belles scènes où les enfants s’offrent quelques instants de bonheur fou, comme la visite du zoo ou la baignade dans une piscine. Il y a beaucoup de douceur et d’empathie dans la manière dont Cole Webley met en scène ses personnages. Il faut noter qu’il s’agit pour le réalisateur de son premier long-métrage, après s’être essayé aux courts. Le résultat est extraordinaire de maîtrise, d’autant plus qu’il fait jouer deux jeunes enfants qui se prêtent à la narration avec une très grande assurance.

La fin est tout simplement bouleversante. Elle éclaire tout le récit et, il faut le reconnaître, on ressort profondément marqué par les révélations qu’elle dévoile. Ce cinéma d’auteur est d’une profonde justesse, donnant la parole aux Américains des campagnes, les plus humbles, abandonnés par le système capitaliste, et sans doute contraints de croire aux promesses intenables d’un populiste comme Trump. Cole Webley dépeint des personnages d’une grande beauté intérieure. On ressent à chaque avancée de la voiture vers le Nebraska combien le cinéaste est porté par l’affection qu’il voue à cette famille simple. Sans aucun doute, Condor Distribution offre le plus sensible des films de l’été 2026.