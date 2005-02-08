Dune - David Lynch - critique

Dossier Lynch
Le 17 avril 2026
Lynch trahit l’œuvre d’Herbert tout en se trahissant lui-même. Un faux pas à oublier.
- Réalisateur : David Lynch
- Acteurs : Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Everett McGill, Francesca Annis , Silvana Mangano, Brad Dourif, Patrick Stewart, Virginia Madsen, Sting, José Ferrer, Kenneth McMillan, Paul L. Smith, Freddie Jones, Linda Hunt, Richard Jordan, Siân Phillips, Jack Nance
- Genre : Science-fiction, Fantastique, Action
- Nationalité : Américain, Mexicain
- Distributeur : Les Acacias, AMLF Distribution
- Editeur vidéo : Opening
- Durée : 2h17mn
- Date télé : 3 novembre 2022 23:58
- Chaîne : Canal+ Cinéma
- Reprise: 13 mai 2026
- Date de sortie : 8 février 2005
– Reprise en version restaurée : 13 mai 2026
Résumé : L’empereur Shaddam IV règne sur l’univers. Se sentant menacé par le pouvoir mystérieux des Atréides, il extermine sur la planète Dune ce peuple fier et valeureux. Paul, héritier des Atréides, échappe au massacre.
Critique : Œuvre atypique dans la carrière de David Lynch, Dune est l’adaptation à l’écran des prémices de la saga éponyme de Frank Herbert. Atypique également, le reniement du réalisateur qui refuse que son nom apparaisse lors des diffusions de son film à la télévision. Atypique, enfin, car Dune est un film ridicule.
Atréides, Harkonnens, Guilde, l’Epice, Muad’ Dib... Autant de noms mythiques dans la littérature "science-fictive", issus de la saga en sept volumes écrite par Franck Herbert de 1965 à 1985.
- © 1984 Dino De Laurentiis Corporation
En 1984, David Lynch propose une adaptation qui ne correspond qu’aux deux premiers livres de Herbert car une trilogie était prévue. La planète Arrakis est recouverte d’un désert hostile. Habitée par les Fremens, peuplade mystérieuse et redoutée, elle fait partie de l’Empire de Shaddam IV. Gouvernée par les Harkonnens, elle est dès le début du film dévolue aux Atréides, une maison rivale, dont on devine le destin mythico-tragique au seul énoncé du nom. Arrakis aussitôt cédée, les Harkonnens aidés de l’empereur, la reprennent par la force. Paul Atréides (Kyle Mac Lachlan, que Lynch rencontre à l’occasion de ce film) est peut-être le Kwisat Haderach, sorte d’Elu que "concocte" l’ordre apparemment religieux des Bene Gesserit, à coups de croisements génétiques. Devenu chef des Fremen et rebaptisé Muad’Dib, il parvient à reconquérir Arrakis... Jusqu’ici, le texte est respecté.
Pourtant, le Dune de David Lynch est un appauvrissement systématique de celui de Herbert et si condensé qu’il en devient incompréhensible pour qui n’a pas lu l’œuvre originale. Quel est le rapport entre l’Epice et les vers, quel est le rôle exact des Bene Gesserit, aussi, qu’est-ce qui rend l’Epice si précieuse aux yeux de tous ?
- © 1984 Dino De Laurentiis Corporation
Surtout, alors que le héros de Franck Herbert se sent emporté par le Djihad qu’il a déclenché et qui va ravager l’univers, il est présenté par Lynch comme une sorte de Christ amenant la paix et le bonheur. En outre, des rajouts tels que le module étrange des Fremens, sorte de hurlement télékinésique digne de Star Wars, ne font qu’insister sur un aspect spectaculaire étranger au roman de Herbert.
On retrouve malgré tout avec plaisir certains des acteurs fétiches de Lynch (Kyle Mac Lachlan, Dean Stockwell, Everett McGill...). On croit aussi déceler de ci de là la touche Lynch, au travers de vaines tentatives oniriques. Une certaine mièvrerie aussi, qui n’est pas sans évoquer les pires moments de la série Twin Peaks. La musique, en revanche, si chère à Lynch, semble une pâle copie de celle de Star wars, saga à laquelle on ne peut s’empêcher de comparer Dune.
Malgré d’énormes moyens et un entourage expérimenté (le directeur des effets spéciaux de Star Wars, le décorateur de 2001..., le directeur photo de Fenêtre sur cour), David Lynch s’est aussi bien trahi qu’il a trahi l’œuvre de Herbert.
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6 novembre 2004
Dune - David Lynch - critique
"Pourtant, le Dune de David Lynch est un appauvrissement systématique de celui d’Herbert et si condensé qu’il en devient incompréhensible pour qui n’a pas lu l’œuvre originale. Quel est le rapport entre l’Epice et les vers, quel est le rôle exact des Bene Gesserit, aussi, qu’est-ce qui rend l’Epice si précieuse aux yeux de tous ?"
Et surtout, quel est le nom de la femelle du cochon d’inde ?
Comment faire autrement qu’un condensé lorsqu’on résume 2 livres et tout ses détails à un film ?
J’ai lu l’oeuvre après avoir vu le film, je ne suis déçu ni par l’un ni par l’autre, et je serais même tenté de dire que pour ce qui est de l’incompréhension, certains passages du livre mériteraient davantage le qualificatif.
D’accord pour dire que le film n’apporte pas de réponses claires à ces questions, mais pour les trouver dans le livre je crois aussi qu’il faut atteindre le 3ème livre... si lynch ne s’est basé que sur les 2, ça explique.
"Surtout, alors que le héros de Franck Herbert se sent emporté par le Djihad qu’il a déclenché et qui va ravager l’univers, il est présenté par Lynch comme une sorte de Christ amenant la paix et le bonheur. En outre, des rajouts tels que le module étrange des Fremens, sorte de hurlement télékinésique digne de Star Wars, ne font qu’insister sur un aspect spectaculaire étranger au roman d’Herbert."
Encore une fois, on s’en rend surtout mieux compte dans les livres qui suivent les 2 premiers. S’il devait y avoir une suite, son coup aurait pt être du mal à être rattrapé en effet, mais ce manque de fidélité ne doit pas faire pour autant de Dune un film ridicule.
Enfin, tout ça pour dire que la critique est au final assez peu convaincante et peu fondée, d’ailleurs, assez fondée sur d’autres critiques existantes qu’on doit pouvoir retrouver un peu partout sur la toile. L’auteur de la critique aurait pû écrire ça sans avoir lu le livre ni vu le film, pas très crédible.
Pour ceux qui aiment la SF, Dune est un chef d’oeuvre.
Pour ceux qui cherchent la petite bête par contre ... c’est juste un peu plus facile de la trouver qu’ailleurs.
Dominique Brunel 8 novembre 2004
Dune - David Lynch - critique
Admettons : cette critique est loin d’être transcendante.
En revacnhe : J’ai vu le film avant de lire les 7 volumes de Dune. J’avais aimé le film, j’était jeune. Je ne me suis pas forcé, ensuite, pour le trouver RIDICULE. Je maintiens.
Je maintiens aussi : on peut dire que Dune est un chef-d’oeuvre... comme admirer un épisode de ’L’amour du risque"... ça ne s’explique pas. Mais je préfère de loin certains épisodes de Star Trek ou de Cosmos 99 !!
J’aurais pu écrire la critique sans avoir vu le film, si vous voulez.. de la même façon que Lynch aurait pu faire son film sans avoir lu le livre... Dans l’un comme l’autre cas, le résultat en aurait peut-être été meilleur...
mais nous ne l’avons fait ni l’un ni l’autre (mon humilité légendaire rechigne ici à me placer dans la même phrase que Lynch, mais je le fais quand même !)
Cordialement.
Marine 29 novembre 2004
Dune - David Lynch - critique
Je commence à lire Dune. Je suis d’accord avec les gens qui pense que le film de Lynch ne rend pas homage à l’oeuvre d’Herbert. Mais de là à dire qu’il est ridicule...
C’est une adaptation libre. J’ai regardé avec plaisir ce film même si au début j’ai été choqué par les costumes et les mauvais acteurs. Je trouve que les acteurs sont meilleurs par la suite.
Norman06 21 avril 2009
Dune - David Lynch - critique
Ni les fans de Lynch ni les amateurs de SF ne seront complètement convaincus par cette superproduction qui n’évite pas le kitch et l’emphase. Mais cela reste un spectacle de qualité, et l’on retrouve dans certaines séquences l’univers décalé et mystérieux du maître.
birulune 21 décembre 2016
Dune - David Lynch - critique
Perso j’ai adoré le film et je me fiche un peu du livre même si j’ai dû lire un Herbert une ou deux fois et c’est du grand cinéma du space opéra comme on en voit plus et c’est bien dommage car tout sonne juste dans ce film je kiffe
birulune 29 septembre 2017
Dune - David Lynch - critique
Dans le roman il se sent emporté par le djihad alors. Soit. Les modules étranges aussi n’existent pas. Soit. Le film est bon en soi et je peux le regarder plusieurs fois sans m’ennuyer ( chose rare).
Le messie armé, c’est un bon thème, star warsien, mais très bon !
Un cachet unique traverse cette oeuvre.
De la musique au jeu d’acteur, les décors et toutes ces intrigues entremêlées TOUT RESPIRE LA VRAIE SF et c’est rare de nos jours.
On peut critiquer l’écart roman/film mais on est pas dans du Bret Easton Ellis non plus. Refaire l’histoire n’est pas forcément gênant si le film apporte qqch de spécial et de nouveau
Lucien75 14 août 2020
Dune - David Lynch - critique
Livre lu en 1976 (Dune et les enfants de Dune dans le même volume, œuvre majeure de SF considérée encore à l’époque comme un sous genre littéraire)avant de voir le film. Je suis d’accord que ce film est décalé et ne rend pas bien l’univers complexe imaginé par Frank Herbert, mais son coté kitch est assez intéressant. Le film a du paraître austère et difficile à suivre à ceux qui n’avaient pas lu le livre. Je l’ai revu cet été et j’attends avec impatience que cet univers soit repris dans un format plus long. En tout cas un grand merci à mon professeur de Français qui nous a initié au fantastique et à la science fiction en plus du programme du BAC. Film à voir mais si possible lisez Dune AVANT !!!