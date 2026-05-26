Team building - Katia Lanero Zamora - critique de la novella

Résumé : Zénage, fabricant de produits ménagers, est sur le point de fusionner avec ses autres entités à travers la France et la Belgique. Afin de marquer ce qui ressemble à la fin d’une aventure, l’équipe se réunit autour d’un "team building" particulier, censé renforcer les liens entre collègues. Ils seront projetés dans un monde de fantaisie, forcés de travailler ensemble à la quête de mystérieux talismans.

Critique : Magali se demande qui peut bien avoir le toupet de lui voler les yaourts aux fruits qu’elle entrepose dans le réfrigérateur. C’est anodin, après tout. Mais un peu moins chaque jour, tout de même. En plus de son poste d’assistante direction, elle se trouve aussi être happiness chief officer de Zénage, en bon français. Il faut donc contenter tout le monde, et ne pas se laisser gagner par ce genre de futilité fait partie du job. Que faudrait-il pour que ces frustrations quotidiennes soient exposées au grand jour ? Et pour que les rivalités intestines, les insatisfactions, l’ennui, tous les non-dits soient révélés aux collègues ?

Katia Lanero Zamora creuse un sillon bien connu, et l’un des plus porteurs de la science-fiction, pour révéler tout cela au grand jour : la projection des personnages dans une réalité alternative. À la manière des jeux dans les films Tron (Steven Lisberger, 1982) ou Jumanji (J. Johnston, 1996), cette projection trouve un écho dans la réalité, et vice versa. Dans l’idée d’une révélation du réel par le truchement d’un monde fantaisiste, on pense, au cours de la lecture, à un lointain descendant d’Alice aux pays des merveilles (L. Caroll, 1953) saupoudré de la fantasy à la mode des années 2020.

Sous le prétexte d’être sans risque (au début), la simulation autorise a priori une infinie liberté, et même une opportunité ludique. Le terrain est donc propice aux révélations, tant des intentions que du caractère des personnages.

Ces derniers sont une réussite du récit, incarnant une mosaïque représentative d’un monde du travail aux règles corsetées et parfois plus fortes que le bon sens. Pour approfondir chacun d’entre elles, la narration adopte tour à tour le point de vue de chacun des six personnages principaux, exposant leur rôle dans l’entreprise, puis faisant avancer le récit dans la simulation. Katia Lanero Zamora saisit avec brio leur essence et leurs enjeux, avec une mécanique narrative à la fois confortable et un brin répétitive.

Le seul hic du récit, qui tient peut-être dans sa nature brève, est le relatif manque de tact avec lequel l’enjeu au sein de la simulation est exposé. Dans les récits du genre, la découverte du danger - réel ou non, tant qu’il est perçu comme tel par les personnages -, fait l’objet d’une tension, a minima d’une ambiguïté qui renvoie aux premières heures du fantastique, dans l’incapacité de démêler réel et fantasme. Dans notre cas, la découverte de l’enjeu dévoilé par le maître du jeu se fait au détour d’un dialogue cinglant, qui obère le charme de la découverte et le plaisir de l’ambivalence.

Cependant, cela n’enlève rien au plaisir de lecture, lequel sort renforcé par un humour parfaitement dosé - les hypocrisies de la communication entrepreneuriale sont savoureuses - et une conclusion très bien troussée, avec un segment sur le burn out des plus touchants. Elle dispose de l’étoffe d’une fin de roman, en combinant la stupeur d’une fin de nouvelle.

Surtout, et c’est ce qui reste de sa lecture, Team building saisit parfaitement les mécanismes qui éloignent, en entreprise, les intérêts personnels des intérêts communs. Et rappelle que la logique qui y règne n’est pas loin d’adopter les mêmes mécanismes que ceux d’un jeu de simulation.