Eisner Awards 2020 : le palmarès est dévoilé !

News : Comme tous les grands événements annuels, la Comic-Con de San Diego n’aura pas été épargnée par les perturbations liées à la Covid-19. La cérémonie avait été officiellement annulée en avril dernier, mais les organisateurs avaient toutefois promis que la remise des Eisner Awards, qui se tient habituellement au cours de la convention, aurait bien lieu.

Les plus prestigieuses récompenses du secteur de la bande dessinée ont donc finalement été décernées lors d’un événement en ligne.

Mais la pandémie n’a été que la première pierre sur le chemin de ces Eisner 2020. Le scrutin qui se déroule dans les semaines précédant la convention s’est trouvé vicié lorsque des électeurs se sont rendu compte que le portail électronique de vote n’était apparemment pas sécurisé (plusieurs personnes ont déclaré avoir eu accès aux comptes d’autres personnes et à leurs informations). Après avoir été annulée, la procédure a donc été entièrement relancée une semaine avant sa clôture. Toutefois, en l’absence d’annonce généralisée, certains électeurs n’ont pas été informés qu’ils devaient voter à nouveau…

Il est clair que ces difficultés techniques – entre- autres problèmes – feront douter certains de la sincérité du palmarès. Prenons-nous à espérer que celui-ci reflète la volonté des votants...

S’agissant dudit palmarès, en pur chauvin, on regrettera l’absence d’auteur francophone dans les heureux élus, alors qu’ils étaient pourtant une dizaine parmi les nommés (Didier Cassegrain, Alexandre Clérisse, Wilfrid Lupano ou encore Lewis Trondheim étaient de ceux-là).

En revanche, du côté des éditeurs, Futuropolis tire son épingle du jeu avec deux de ses titres primés : Nous étions les ennemis en tant que « meilleur ouvrage documentaire », et Les chats du Louvre pour la « meilleure adaptation d’une œuvre asiatique ».

Nous étions les ennemis / Les chats du Louvre © Futuropolis

Enfin, à noter que Emil Ferris, déjà auréolée de nombreuses fois pour Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (notamment Grand prix de la critique ACBD et Fauve d’or du festival d’Angoulême en 2019), est récompensée pour son deuxième titre, Our Favorite Thing Is My Favorite Thing Is Monsters, dans la catégorie « meilleur numéro unique / one-shot ». Celui-ci devrait paraître prochainement chez Monsieur Toussaint-Louverture.

Le pléthorique palmarès dans son intégralité :

* Meilleure histoire courte

"Hot Comb", par Ebony Flowers, dans Hot Comb (Drawn & Quarterly)

* Meilleur numéro/one shot

Our Favorite Thing Is My Favorite Thing Is Monsters, par Emil Ferris (Fantagraphics)

* Meilleure série en cours

Bitter Root, par David Walker, Chuck Brown et Sanford Greene (Image)

* Meilleure série limitée

Little Bird, par Darcy Van Poelgeest et Ian Bertram (Image)

* Meilleure nouvelle série

Invisible Kingdom, par G. Willow Wilson et Christian Ward (Berger Books/Dark Horse)

* Meilleure publication pour enfants (à partir de 8 ans)

Comics : Easy as ABC, par Ivan Brunetti (TOON)

* Meilleure publication pour enfants (9 à 12 ans)

Guts, par Raina Telgemeier (Scholastic Graphix)

* Meilleure publication pour les ados (13 à 17 ans)

Laura Dean Keeps Breaking Up with Me, par Mariko Tamaki et Rosemary Valero-O’Connell (First Second/Macmillan)

* Meilleure série humoristique

The Way of the Househusband (vol. 1), par Kousuke Oono, traduit par Sheldon Drzka (VIZ Media)

* Meilleure anthologie

Drawing Power : Women’s Stories of Sexual Violence, Harassment, and Survival, dirigé par Diane Noomin (Abrams)

* Meilleure adaptation d’une histoire vraie

They Called Us Enemy, par George Takei, Justin Eisinger, Steven Scott et Harmony Becker (Top Shelf)

* Meilleur album (nouveauté)

Are You Listening ?, par Tillie Walden (First Second/Macmillan)

* Meilleur album (réimpression)

LaGuardia, par Nnedi Okorafor et Tana Ford (Berger Books/Dark Horse)

* Meilleure adaptation d’un autre média

Snow, Glass, Apples, par Neil Gaiman et Colleen Doran (Dark Horse Books)

* Meilleure édition américaine d’une publication internationale

The House, par Paco Roca, traduit par Andrea Rosenberg (Fantagraphics)

* Meilleure édition américaine d’une publication asiatique

Cats of the Louvre, par Taiyo Matsumoto, traduit par Michael Arias (VIZ Media)

Witch Hat Atelier, par Kamome Shirahama, traduit par Stephen Kohler (Kodansha)

* Meilleure collection d’archives - strips

Krazy Kat : The Complete Color Sundays, par George Herriman, dirigé par Alexander Braun (TASCHEN)

* Meilleure collection d’archives - comic books

Stan Sakai’s Usagi Yojimbo : The Complete Grasscutter Artist Select, par Stan Sakai, dirigé par Scott Dunbier (IDW)

* Meilleur scénariste

Mariko Tamaki, pour Harley Quinn : Breaking Glass (DC), Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (First Second/Macmillan) et Archie (Archie)

* Meilleur auteur/dessinateur

Raina Telgemeier, pour Guts (Scholastic Graphix)

* Meilleur artiste/encreur ou équipe artiste/encreur

Rosemary Valero-O’Connell, pour Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (First Second/Macmillan)

* Meilleur peintre ou artiste multimédia

Christian Ward, pour Invisible Kingdom (Berger Books/Dark Horse)

* Meilleur artiste de couverture

Emma Rios, pour Pretty Deadly (Image)

* Meilleure colorisation

Dave Stewart, pour Black Hammer, B.P.R.D. : The Devil You Know, Hellboy and the BPRD (Dark Horse), Gideon Falls (Image) et Silver Surfer Black, Spider-Man (Marvel)

* Meilleur lettrage

Stan Sakai, pour Usagi Yojimbo (IDW)

* Meilleur journal/périodique lié au domaine des comics

Women Write About Comics, dirigé par Nola Pfau et Wendy Browne, (www.WomenWriteAboutComics.com)

* Meilleur livre sur la bande dessinée

Making Comics, par Lynda Barry (Drawn & Quarterly)

* Meilleur travail académique

EC Comics : Race, Shock, and Social Protest, par Qiana Whitted (Rutgers University Press)

* Meilleur design de publication

Making Comics, conçu par Lynda Barry (Drawn & Quarterly)

* Meilleure série numérique

Afterlift, par Chip Zdarsky et Jason Loo (comiXology Originals)

* Meilleur webcomic

Fried Rice Comic, par Erica Eng (https://friedricecomic.tumblr.com)

La liste complète des nommés est à retrouver à https://bleedingcool.com/comics/full-2020-eisner-award-winner-list-from-sdcc-revealed/.