Fallacia - la critique du spectacle

Résumé : Dans ce salon huppé de la famille Loubrenet, rien ne bouge, si ce n’est la fenêtre qui s’ouvre au fond du couloir et par laquelle pénètre un homme. Pour la énième fois, il s’apprête à cambrioler, mais il est loin d’imaginer ce qui l’attend dans cette demeure, où une querelle de couple adultère fait rage. Qui sera vraiment pris au piège de cet imbroglio ? Qui est vraiment trompé ? Qui est vraiment mené par l’autre ? Et si dire la vérité n’était pas nécessairement la meilleure marche à suivre pour que le couple perdure ?

Critique : Fallacia est une pièce de théâtre écrite par Clémence Baron, en seulement trois jours, lors du premier confinement.

Il y a donc du bon à cette situation particulière que nous traversons tous ! Quoi qu’il en soit, c’est le cas pour cette jeune auteure et dramaturge, au talent d’écriture théâtrale indéniable.

Sur le plateau, quatre jeunes comédiens très complices virevoltent avec une grande virtuosité et rien dans leur jeu d’acteurs n’est laissé au hasard. Leur diction et leur phrasé sont parfaits, malgré un flot incessant et des répliques extrêmement rapides. Leurs gestes ordonnés sont très justes et ont des allures de Charlie Chaplin, Groucho Marx ou encore des artistes de la Comedia dell’arte.

Leurs éclats de voix qui ponctuent l’ensemble de la pièce ne laissent au public aucun moment de répit : celui-ci est souvent complice et pris à parti.

Une cinquième comédienne apparaît tout à la fin de la représentation, apportant à la pièce une saveur toute particulière, comme un clin d’œil en filigrane d’une possible supériorité de la gente féminine sur le genre masculin...

C’est une pièce de théâtre où les rapports de force sont quelque peu inversés et cela fait du bien.

Les corps des comédiens sont subtilement mis au service d’un texte taillé au cordeau.

Entre Feydeau et Molière, la Compagnie La Baronnerie nous raconte une histoire de couples, avec un amant cocufié, deux femmes trompées, mais malicieuses, un cambrioleur souffrant d’un complexe d’Œdipe pas tout à fait digéré.

On rit, on ne voit pas le temps "confiné" passer, on prend du plaisir.