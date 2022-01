Sans toi - Sophie Guillemin - critique

Résumé : Antoine, la cinquantaine, négociateur international en vin, reçoit un appel téléphonique insolite de Moscou. Aucune voix, juste une respiration. Ebranlé, il plaque tout, son travail, sa compagne, pour se rendre immédiatement en Russie à la recherche de celle qu’il a aimée passionnément et qui a mystérieusement disparu depuis 4 ans.

Critique : Antoine est un négociant en vins, puissant et ambitieux. Mais avant d’être un homme d’affaires, il est un être humain sujet à l’émotion amoureuse. C’est à peu près le parti pris de ce premier film de la comédienne Sophie Guillemin, qui s’embarque dans une sorte de romance initiatique et de reconstruction personnelle.

Que penser de tout cela ? Si la quête d’un fantôme amoureux a déjà fait l’objet de nombreux traitements au cinéma, la réalisatrice adopte un ton très, voire trop écrit pour témoigner de la perte de sens du personnage central. Le maniérisme atteint son paroxysme quand elle donne la voix à Antoine lui-même, dans des commentaires off censés retranscrire son état émotionnel. L’homme traverse un lac gelé et il est recueilli par une famille étrange qui, semble-t-il, contribue à son rétablissement psychique et sentimental. Hélas, l’agacement du spectateur succède rapidement à la curiosité et l’intérêt pour cette histoire. On ne parvient pas vraiment à s’identifier au personnage principal, et les êtres qui l’entourent semblent tout aussi vaporeux et sans épaisseur.

Voilà donc un premier long-métrage qui aurait mérité une écriture plus nuancée. La comédienne, connue pour ses positionnements politiques et émancipateurs, se perd dans un récit ennuyeux, qui peine à trouver son souffle. Même le choix d’une photographie soignée ne parvient pas à relever le propos, au point d’ailleurs qu’on se demande si l’abus de nudité du comédien Thierry Godard, n’aurait pas eu intérêt à être réservé à l’intimité de la relation conjugale de l’acteur et de la réalisatrice.