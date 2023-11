Moi capitaine - Matteo Garrone - critique

Résumé : Seydou et Moussa, deux jeunes Sénégalais de seize ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin, les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité.

Critique : Matteo Garrone a toujours eu la fibre sociale dans le contenu de ses longs métrages. On songe au terrifiant film choral sur les ravages communautaires de la mafia qu’était Gomorra, au poissonnier piégé par les mirages de la téléréalité dans Reality, ou au déterminisme en banlieue déshéritée de Dogman. Il n’était donc pas étonnant de voir le réalisateur s’emparer à nouveau du thème de l’immigration, qu’il avait déjà abordé dans son premier film, Terra di mezzo. Coécrit avec Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini et Andrea Tagliaferri, Moi capitaine est basé sur une approche documentée et de nombreux témoignages. Garrone indique ainsi dans les notes d’intention : « Avant de réaliser ce film, je connaissais, par le prisme des médias, les péripéties et atrocités subies par les migrants au cours de leurs longs voyages. Cependant, ces images concernaient quasi exclusivement la dernière partie du périple : des embarcations retournées en pleine mer, des cadavres flottants, des migrants désespérés implorant de l’aide, l’habituel décompte des morts et des vivants. Je m’étais malheureusement habitué à n’y voir que des chiffres, et non plus des êtres humains ».

© 2023 Archimede, Rai Cinema / Pathé. Tous droits réservés.

La narration adopte donc le point de vue du migrant, et non pas de l’accueillant occidental, pour rendre compte des souffrances endurées. En l’occurrence, Moi capitaine se focalise sur le parcours d’un jeune Sénégalais, Seydou, partant de son Dakar natal avec son cousin et ami, pour tenter sa chance en Europe. Techniquement soigné, disposant d’un budget relativement aisé, tout en s’inscrivant dans une mise en scène sobre, Moi capitaine se laisse voir et comporte une part indéniable d’efficacité. Il confirme aussi l’humanisme indéniable de Garrone, qui s’inscrit dans une certaine tendance du post-néoréalisme italien. De la convivialité des habitants du village à la bienveillance d’un migrant qui protège un temps Seydou, en passant par la cruauté des passeurs et autres géôliers, toute la gamme des sentiments de l’homme est exprimée.

© 2023 Archimede, Rai Cinema / Pathé. Tous droits réservés.

Pour autant, Moi capitaine peine à convaincre dans son projet. Sous l’alibi du synopsis « tiré d’une histoire vraie », le réalisateur se noie dans les invraisemblances (on peine à croire aux péripéties diverses de ce gamin) et abuse d’une avalanche d’angélisme et de guimauve, plus proche de Spielberg que de Rossellini. On pourra par ailleurs juger déplacées et grandiloquentes deux séquences oniriques. Loin des réussites de films ayant abordé la thématique des migrants, de America, America de Kazan à Tori et Lokita des Dardenne, Moi capitaine n’évite pas toujours le sensationnalisme et le manichéisme, dans la lignée de La cité de la joie de Roland Joffé et autres pensums consensuels. Mais s’il parvenait à faire reculer le racisme et la xénophobie d’une partie de la population vis-à-vis des migrants, cela serait toujours bon à prendre. Mais on s’écarte ici des enjeux de l’art cinématographique.