Au fin fond de décembre - Patrick Conrad - critique

Résumé : Anvers, décembre 1996. Théo Wolf, ex-flic et ex-tolard, est désormais employé par Rat-O-Kill, une société de dératisation. Lors de sa première intervention professionnelle en solo, il découvre dans un appartement, non pas des rongeurs, mais le cadavre d’une femme âgée d’une soixantaine d’années avec un sac plastique sur la tête. Ses réflexes d’ancien policier reviennent très vite, il analyse la scène de crime et décide de mener sa propre enquête. Peu de temps après, d’autres corps de femmes sont retrouvées. Toutes ont été tuées selon le même mode opératoire.

Critique D’emblée, le lecteur reste perplexe, pas très convaincu par le personnage de l’ancien flic blasé, peu conformiste, qui a traversé des drames personnels, mais qui va mener avec brio une enquête, en faisant évidemment bien mieux que la police. Du déjà lu. Et effectivement Théo Wolf a vécu une histoire dramatique. Sa fille a été violée et assassinée, il s’est alors vengé en tuant l’auteur présumé qui, en réalité, n’était pas l’assassin. Ce qui explique son séjour en prison. Bref, un portrait pas très original, qui ne donne pas vraiment envie de poursuivre la lecture.

Pourtant, si l’on dépasse cet a priori, on se rend compte que quelque chose dénote dans ce portrait du flic pitoyable, quelque chose cloche dans cette histoire banale qui finalement ne l’est pas. Le roman est noir, profondément noir. On baigne dans une atmosphère de solitude et de folie, on est embarqué dans des endroits tous plus sordides les uns que les autres. On y côtoie de très près la misère sociale et la décrépitude. Une ambiance pesante, moite et oppressante se fait sentir à chaque page, notamment dans ce night-club où tous les personnages se croisent, des personnages aussi abîmés que Théo.

Le commissaire Stoffels, qui mène l’enquête officielle, est un vrai tordu, et la confrontation avec son ancien collègue est déroutante. Stoffels veut lui faire porter le chapeau. A-t-il raison ? Théo est-il fou ? Et s’il était le serial killer ? Les événements et les révélations s’enchaînent, tous incroyables et immoraux. La confusion permanente entre rêve et réalité, assez perturbante, va alimenter un dénouement particulièrement inattendu.

Patrick Conrad est un auteur flamand à succès. Son roman policier, Moço a remporté le prix Hercule Poirot en 2015. Sa notoriété en France se fait encore attendre.