May December - Todd Haynes - critique

Résumé : Vingt ans après que leur histoire d’amour ait fait les choux gras de la presse, Gracie Atherton-Yu et son mari Joe - de vingt-trois ans son cadet - se préparent à la rentrée de leurs jumeaux au lycée. Lorsque l’actrice hollywoodienne, Elizabeth Berry, vient passer du temps avec la famille pour mieux comprendre Gracie, qu’elle va incarner dans un film, la dynamique familiale s’effiloche. Joe a l’impression d’être passé à côté de sa jeunesse. Parallèlement, Elizabeth et Gracie s’étudient mutuellement, les similitudes et les différences entre les deux femmes commencent alors à s’estomper...

Critique : Todd Haynes revient sur les écrans cannois en cette 76e édition avec un film absolument étonnant qui tranche sur une programmation officielle assez consensuelle. Julianne Moore et Natalie Portman constituent les deux têtes d’affiche de ce récit amer et vénéneux. Il ne s’agit plus d’une histoire d’amour d’époque entre deux femmes, comme dans Carol mais d’une relation qui a commencé près de vingt ans en arrière entre une femme mature et un jeune homme maitenant âgé de trente-six ans. les deux sont déjà parents de grands enfants qui se préparent à quitter le giron familial, mettant le jeune mari dans une situation paradoxale où il est à la fois confronté à sa propre jeunesse et la sortie du cocon parental de ses adolescents. Une actrice vient enquêter sur ce couple, avec l’idée en faire un film et peu à peu, elle révèle une vérité aussi étrange que glauque au sein de ce drôle de couple.

Le long-métrage trouve toute sa profondeur et son intérêt dans le face-à-face obscur et redoutable que les deux femmes initient. La comédienne enquête sur son aînée, laquelle semble baigner dans un bonheur béat avec cette immense maison qui borde un lac, son quotidien tranquille entre la préparation de pâtisseries et l’éducation de ses grands enfants. Les deux femmes se jaugent, se guettent, la comédienne étant détentrice de la raison profonde pour laquelle elle s’intéresse à Gracie. Tout le long-métrage au grain si particulier est écrit à partir de ce lourd passé qui contraste avec l’apparente désinvolture de la mère de famille. Et petit à petit, Elizabeth sème le trouble dans cette famille aux équilibres des plus imparfaits.

May December est un film d’une indéniable originalité. Le climat que Todd Haynes instaure est très particulier. On y ressent le paradoxe d’un trouble ancien qui hante la famille, et une banalisation presque vulgaire de la gravité de la situation. Le réalisateur sème totalement la confusion dans cet univers clos où l’on ne sait plus où se trouvent les limites du normal, de l’acceptable et du déraisonnable.

Il y a une grande théâtralité dans le long-métrage. D’ailleurs, Elizabeth aurait pu être une journaliste de la télévision. C’est une comédienne de série, très belle, aux prestations assez médiocres, mais d’une redoutable capacité à manipuler les gens et à les faire parler. En face d’elle, il y a Gracie et ses airs de matrone innocente, qui est bien plus intelligente qu’il n’y paraît. May December laisse un goût acidulé dans la bouche où si rires il y a, on ressent surtout la cruauté des relations humaines au cœur d’une communauté familiale éclectique. Le réalisateur laisse en suspens toute une série de questions sur l’explication du niveau de vie de la famille, ce qui retient le jeune mari à sa femme âgée et la motivation de l’actrice à faire un film sur eux.

May December apparaît parmi les sélections du festival de Cannes 2023 comme l’œuvre la plus personnelle. On est loin des récits romantiques habituels ou des films à gros bruits et grands effets. Ici, tout se joue dans l’intimité à peine bruyante, emprunte de méfiance et d’hostilité entre deux femmes qui révèlent petit à petit les alcôves sombres et impénétrables de leur personnalité. Proprement fascinant.