Festival de Deauville 2022 : le jury et la sélection des films

News : Le jury de la compétition comprend aussi le réalisateur et scénariste Jean-Paul Civeyrac, l’acteur Pierre Deladonchamps, l’actrice Léa Drucker, l’écrivain Yasmina Khadra, la réalisatrice, scénariste et actrice Sophie Letourneur, l’acteur, réalisateur et metteur en scène Alex Lutz et l’actrice Marine Vacth.

Le jury de la Révélation est quant à lui composé de l’actrice Élodie Bouchez (présidente), la danseuse, comédienne, metteur en scène et réalisatrice Andréa Bescond, l’auteur-compositeur et interprète Eddy de Preto, le réalisateur et scénariste Nicolas Pariser, l’actrice Agathe Rousselle et la réalisatrice, scénariste et productrice Yolande Zauberman.

La sélection

Compétition

Aftersun © 2022 Cinetic. Tous droits réservés.

1-800-Hot-Nite de Nick Richey

After Sun de Charlotte Wells (Semaine de la Critique Cannes 2022 : Prix French Touch du Jury)

Dual de Riley Stearns

Emily the Criminal de John Patton Ford

Montana Story de Scott McGehee, David Siegel

Over/Under de Sophia Silver

Pace in the Valley de Tyler Riggs

Palm Trees and Power Lines de Jamie Dack

Scrap de Vivian Kerr

Stay Awake de Jamie Sisley

The Silent Twins, d’Agnieszka Smoczyńska (sélection Un Certain Regard Cannes 2022)

War Pony, de Ginna Gammel, Riley Keough (Caméra d’or Cannes 20022 ; sélection Un Certain Regard Cannes 2022)

Watcher de Choe Okuno

Prix d’Ornano-Valenti

Falcon Lake de Charlotte Le Bon (sélection Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2022)