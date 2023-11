War Pony - Gina Gammell, Riley Keough - critique + test DVD

Résumé : D’un côté, il y a Bill (Jojo Bapteise Whiting), vingt-trois ans, qui vit de petits boulots, plus ou moins légalement, habite toujours chez sa mère et fait comme il peut avec les deux enfants qu’il a déjà de deux femmes différentes. D’un autre, il y a Matho (LaDainian Crazy Thunder), une douzaine d’années, qui une fois sorti de l’école, traîne avec une bande de son âge qui passe l’essentiel de son temps à chaparder de l’alcool et du cannabis.

Critique : Le premier (et non le seul) mérite de ce long métrage est de situer son action au sein de la tribu des Lakotas, qui vit dans la réserve indienne de Pine Ridge dans le Dakota du Sud. On se trouve ainsi plongé dans une réalité que l’Amérique montre peu, voire jamais, celle d’une population de laissés-pour-compte totalement marginalisée. Le récit suit les destins parallèles de deux d’entre eux qui se distinguent par leur débrouillardise. Bill, avec son air flegmatique et son petit sourire en coin, se démène mine de rien et ne rate aucune occasion de se faire quelques dollars. C’est ainsi qu’il va tenter, au détour d’un hasard, de démarrer un petit élevage de caniches argentés.

Matho, lui, vif et intelligent, mais livré à lui-même, ne pense qu’à s’amuser avec ses copains et à imiter les adultes dans ce qu’il y a de moins recommandable.

Si les aventures des deux jeunes séparés par une décennie ne sont pas d’une grande originalité, on est happé par la qualité de la mise en scène, loin de tout misérabilisme, qui les rend sympathiques et nous fait craindre pour eux. Les deux acteurs principaux, qui chacun leur tour remplissent l’écran, sont tout à fait remarquables.

Le film a obtenu en mai dernier la Caméra d’or au Festival de Cannes et vient tout récemment de se voir décerner le Prix du Jury ex æquo et le Prix de la Révélation au festival du cinéma américain de Deauville.

Fabrice Prieur

Le test DVD

Image :

L’image fait songer parfois à celle d’un documentaire. La photographie soignée, sans en faire des tonnes néanmoins, mérite des louanges.

Son :

Le son est proposé en stéréo 2.0 et Dolby Digital 5.1 mais cela ne nuit pas à un long-métrage misant aussi sur les ambiances et les silences.

Suppléments :

Un seul bonus disponible au menu des cinéphiles : un entretien très enrichissant avec Mathieu Macheret (critique cinéma pour Le Monde).

Éric Françonnet