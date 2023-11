Le syndrome des amours passées - Ann Sirot, Raphaël Balboni - critique

Résumé : Rémy et Sandra n’arrivent pas à avoir d’enfant car ils sont atteints du “Syndrome des Amours Passées”. Pour guérir, il n’y a qu’une seule solution : il doivent recoucher une fois avec tou.te.s leurs ex.

Critique : Une vie démente était apparu au milieu des écrans comme un petit miracle de cinéma où l’inventivité, la joie apparente disaient quelque chose de la gravité du monde. Ann Sirot et Raphaël Balboni récidivent avec une œuvre tout autant originale que décalée, où le rire témoigne de la difficulté des couples à se choisir comme amants et parents. Le syndrome des amours passées emprunte son titre à une maladie (imaginaire) récemment découverte sur les bancs de l’université, qui expliquerait l’infertilité et permettrait d’en guérir, si les couples acceptent de recoucher avec leurs amours d’hier. L’idée est cocasse, et surtout follement à risque pour tenir tout un film. En réalité, le résultat est totalement à la hauteur de cette histoire sans queue ni tête, mais bourrée d’oxygène et de tendresse.

Copyright HÉLICOTRONC & TRIPODE PRODUCTIONS

Nous voilà bien loin de la fiction à la française où les amants se plaisent à refaire le récit amoureux dans d’interminables tirades. Rémy et Sandra ne doutent pas de leur lien. Le problème principal qui les préoccupe demeure cette infertilité qui les empêche de se réaliser dans un projet parental. La rencontre avec le professeur de médecine les entraîne dans ce drôle de périple où ils vont devoir retrouver leurs amours d’hier pour mieux se retrouver et donner vie à un bébé. La question de l’enfant en devenir est à peine abordée, en dehors du générique de début où le bleu qui inonde l’écran fait référence au liquide amiotique où repose le fœtus. Le vrai sujet du film demeure la question de l’impossibilité de procréer, au risque de perdre le lien fort qui unit le couple et de succomber à la tentation du désir d’une nuit.

Copyright HÉLICOTRONC & TRIPODE PRODUCTIONS

Lucie Debay et Lazare Gousseau occupent le devant de l’écran avec une joie quasi contagieuse. Ils débordent de gaité, tout en évoquant avec une très grande subtilité des sujets plus sombres qui peuvent traverser le couple. Leur bonhomie, leur gentillesse et leur générosité irradient l’écran, provoquant l’empathie immédiate du spectateur. On s’amuse beaucoup dans cette farce contemporaine où, il faut le souligner, les réalisateurs ont eu à cœur de soigner les décors, les lumières et les costumes. On a l’impression de naviguer dans un univers moderne et urbain à l’intérieur duquel se nichent des sortes de maisons de poupées, hors sol, théâtre de la vie intime des couples. Le scénario refuse le drame. L’enjeu n’est jamais de provoquer le tire-larmes. Ann Sirot et Raphaël Balboni ont pour objectif de divertir le spectateur tout en lui témoignant, mais sans excès, de la difficulté parfois à faire couple et à se satisfaire de ce qu’on a.

Copyright HÉLICOTRONC & TRIPODE PRODUCTIONS

Le syndrome des amours passées est une œuvre légère, joyeuse, remplie de rebondissements qui fait du bien à l’âme. On ressort de la séance avec un profond désir d’amour et de parentalité.