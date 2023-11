Festival Nouvelles Images Persanes de Vitré 2023

News : La troisième édition du Festival Nouvelles Images Persanes sera placée sous le ciel de l’impertinence et du courage. Alors que l’Iran cède à une dictature de plus en plus cruelle, où des jeunes filles ont perdu la vie à cause du choix qu’elles avaient fait de ne pas porter le voile ou encore des auteurs de cinéma et de littérature sont assassinés ou incarcérés, les organisateurs vitréens de ce festival ont décidé de diffuser des films de jeunes auteurs qui risquent pour leur sécurité en acceptant de projeter leur travail.

Copyright Nouvelles Images Persanes 2023

Cinq cinéastes prestigieux seront invités pour présenter leur long-métrage devant le public breton : Hassan Nazer pour son film Winners, Setareh Eskandari pour The Sun of that Moon, Mohammad Kart pour Drown, Arash Aneessee pour Maman et Ali Hazrati pour The Town.

Un hommage sera rendu à la réalisatrice Ida Panahandeh dont son film Titi avait été primé par le public vitréen en 2021.

Les enfants ne seront pas oubliés avec des projections de films d’animation et il sera aussi possible de découvrir de nouvelles figures du cinéma iranien avec la découverte de courts-métrages totalement inédits.

Copyright Nouvelles Images Persanes 2023

Le festival donne la part belle à des initiatives courageuses dont une exposition de deux caricaturistes iraniens exilés en Europe, Kianoush Ramezani et Mana Neyestani, qui offrent des dessins remarquables, absolument novateurs en matière de dessin de presse, au risque pour leur vie. Une table ronde sera organisée le 15 novembre sur les femmes en littérature iranienne, avec deux grandes écrivaines exilées en France, Negar Djadadi et Nasim Vahabi.